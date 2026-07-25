Chọn hiệu trưởng và các vị trí khi sắp xếp trường học ra sao?

UBND TP.Hà Nội mới có văn bản hướng dẫn việc lựa chọn các vị trí nhân sự khi sắp xếp trường học. Theo đó, việc xây dựng tiêu chí, bổ nhiệm hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ do UBND cấp xã, phường thực hiện nhưng phải dựa trên các tiêu chí chung.

Hà Nội hướng dẫn lựa chọn hiệu trưởng và các vị trí sau sắp xếp trường học ẢNH: V.T

Hiệu trưởng mới phải còn thời gian công tác tối thiểu 36 tháng

Cụ thể, hiệu trưởng mới sau sắp xếp trường học phải có phẩm chất đạo đức, năng lực nổi trội, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quy mô phát triển của trường học sau sắp xếp; có năng lực quản trị tốt, khả năng quy tụ, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có thành tích nổi bật trong công tác quản lý và chuyên môn.

Có độ tuổi phù hợp cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương; thời gian công tác còn lại từ 36 tháng trở lên tính từ thời điểm tháng 7.2026, trừ trường hợp đặc biệt; có triển vọng, đã được quy hoạch chức vụ cao hơn, có khả năng và chiều hướng phát triển; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất.

Hiệu trưởng mới cơ bản được xem xét, lựa chọn trong số các hiệu trưởng đương nhiệm. Nếu nhóm này không đạt tiêu chuẩn hoặc chủ động xin thôi chức vụ thì vị trí hiệu trưởng mới được lựa chọn từ các phó hiệu trưởng. Đối với những trường hợp đang giữ chức vụ hiệu trưởng nhưng không được bố trí làm hiệu trưởng tại trường mới sau sắp xếp, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có thể được xem xét, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng hoặc chức vụ tương đương tại đơn vị khác. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp trường học, nếu địa phương có nhu cầu kiện toàn chức danh hiệu trưởng hoặc chức vụ tương đương, những cán bộ từng là hiệu trưởng nhưng được bố trí làm phó hiệu trưởng trong quá trình sắp xếp cũng sẽ tiếp tục được ưu tiên xem xét, giới thiệu bổ nhiệm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với các trường không có nguồn nhân sự tại chỗ đáp ứng điều kiện bổ nhiệm, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo cấp ủy cùng cấp và tập thể lãnh đạo sở GD-ĐT thành phố để xem xét phương án điều động, tiếp nhận nhân sự từ đơn vị khác.

Giáo viên và nhân viên bố trí ra sao sau sắp xếp?

Cũng theo hướng dẫn, đối với giáo viên, cơ bản giữ ổn định đội ngũ, bố trí theo vị trí việc làm của từng môn học và hoạt động giáo dục, phù hợp với quy mô số lớp của trường trước khi sắp xếp. Trường hợp giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được bố trí giảng dạy tại trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm theo quy định.

Đối với nhân viên trường học và lao động hợp đồng, các vị trí nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế tiếp tục được bố trí tại trường chính và các điểm trường như trước khi sắp xếp nhằm bảo đảm duy trì chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục.

Mỗi trường mới sau sắp xếp được bố trí tối đa 2 nhân viên kế toán và 1 nhân viên văn thư. Số nhân viên dôi dư được bảo lưu để thực hiện công tác bàn giao, quyết toán đến hết ngày 30.12.

Ngày 24.7, Bộ GD-ĐT cho biết đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1.7.2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30.8.2026.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.