Ngày 17.10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; TS-BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); bà Mimi Melles-Brewer, Trưởng nhóm Sống khỏe và Môi trường, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cùng 800 đoàn viên thanh niên.

Không thể chỉ dừng ở tuyên truyền

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng. Một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung".

Để thông điệp "Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá" trở thành hành động tự giác, thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện 3 nội dung.

Thứ nhất, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình. Chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai” ẢNH: PHAN LINH

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị, mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của thanh niên. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; phát huy lợi thế của nền tảng số, sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi; phát hiện, nhân rộng sáng kiến hiệu quả và tập hợp những đề xuất từ thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các bạn trẻ đạp xe hưởng ứng chương trình ẢNH: PHAN LINH

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là quá trình phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Việc sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới gây hại nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và nguy cơ lệ thuộc nicotine.

TS-BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Những tác động này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội và cơ quan chức năng trong việc trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người trẻ.

TS-BS Trần Khánh Thu cũng cho biết công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, trong đó có đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham dự Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 ẢNH: PHAN LINH

Bà Thu mong muốn tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, chủ động lan tỏa lối sống văn minh, lành mạnh; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine; tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, vận động cộng đồng cùng thực hiện môi trường không khói thuốc.

Tại chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi dành cho đoàn viên, thanh niên đã được tổ chức, nổi bật là giao lưu với nghệ sĩ trẻ, tuyên truyền về Nghị quyết 173/2024/QH15 và các kiến thức liên quan tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.