Chồng cũ hé lộ góc khuất hôn nhân với minh tinh Halle Berry

Halle Berry kết hôn với cựu vận động viên bóng chày MLB - David Justice vào năm 1993, nhưng cả hai ly hôn chỉ sau 4 năm chung sống.

Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân của Halle Berry

Daily Mail đưa tin ngày 10.8, trong tập mới nhất của podcast All The Smoke, David Justice cho biết sau khi kết hôn, cả hai từng sống trong "thời kỳ trăng mật", nhưng anh bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là người phụ nữ mà mình muốn sinh con cùng hay không?

Cựu ngôi sao thể thao thừa nhận trước khi cưới Halle Berry, anh chỉ có duy nhất một mối quan hệ tình cảm: "Hiểu biết và kinh nghiệm của tôi về chuyện tình cảm khi đó rất hạn chế. Tôi lớn lên ở vùng Trung Tây nước Mỹ, nhìn vào hình mẫu của mẹ mình và nghĩ rằng người vợ lý tưởng là phải nấu ăn, dọn dẹp, truyền thống… Rồi tôi nghĩ, nếu có con, liệu đây có phải là người phụ nữ mình muốn cùng xây dựng gia đình hay không?".

Halle Berry và David Justice kết hôn chỉ 5 tháng sau khi bắt đầu hẹn hò vào khoảng cuối năm 1992 Ảnh: WireImage

David Justice cho biết thời điểm đó, anh thấy Halle Berry không nấu ăn, không dọn dẹp, không tỏ ra là người của gia đình và từ đó những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Anh cũng nhớ lại việc minh tinh sinh năm 1966 đã chủ động ngỏ lời cầu hôn chỉ sau 5 tháng hẹn hò: "Tôi đồng ý vì không thể nói không, nhưng thật sự khi ấy tôi cũng không chắc trái tim mình có hoàn toàn hướng về điều đó hay không? Tôi không muốn làm cô ấy buồn, hoặc có lẽ tôi chỉ bị cuốn theo khoảnh khắc đó".

Sau khi kết hôn, sự khác biệt nhanh chóng lộ rõ. Lịch trình bận rộn của cả hai khiến họ thường xuyên xa nhau. "Chúng tôi dành quá nhiều thời gian cách xa vì cô ấy đóng phim khắp nơi. Thành thật mà nói, có lẽ chúng tôi đã có thể cứu vãn hôn nhân nếu biết đến liệu pháp tâm lý. Nếu khi đó chúng tôi hiểu và áp dụng trị liệu, có lẽ mọi chuyện đã khác", David Justice nhớ lại.

Halle Berry tiết lộ cô từng rơi vào trầm cảm và tìm đến cái chết sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ Ảnh: Instagram halleberry

Halle Berry và David Justice bắt đầu hẹn hò năm 1992, sau khi nữ diễn viên nhìn thấy anh thi đấu trong một trận bóng chày giao hữu của MTV. Cô đã nhờ một phóng viên quen biết cả hai đưa số điện thoại của mình cho David Justice. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày đầu năm mới 1993 trong bối cảnh chuyện tình lãng mạn diễn ra chóng vánh, nhưng chia tay năm 1996 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1997.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade năm 2007, ngôi sao phim Monster's Ball thừa nhận cô từng rơi vào trầm cảm sau khi hôn nhân tan vỡ, đến mức có ý định tự tử: "Cảm giác tự trọng của tôi lúc đó xuống rất thấp. Tôi phải tự lập trình lại bản thân để nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mình. Việc ai đó không yêu mình không có nghĩa là mình không đáng được yêu. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ hèn nhát như thế nữa".

Halle Berry hiện đang hẹn hò với nhạc sĩ Van Hunt. Tháng 6.2025, Van Hunt tiết lộ rằng anh đã cầu hôn, nhưng ngôi sao phim Catwoman vẫn để ngỏ câu trả lời Ảnh: Instagram halleberry

Sau cuộc hôn nhân với David Justice, Halle Berry kết hôn với Eric Benet năm 2001 nhưng ly hôn vào năm 2005. Cô tiếp tục kết hôn với Olivier Martinez năm 2013 và ly hôn năm 2016. Nữ diễn viên có con gái Nahla (17 tuổi) với bạn trai cũ Gabriel Aubry và con trai Maceo-Robert (11 tuổi) với Olivier Martinez.

Về phía David Justice, sau khi chia tay Halle Berry, anh kết hôn với Rebecca Villalobos vào năm 2001 và có 3 người con.