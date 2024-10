Chồng cũ Jennifer Lopez tố Diddy 'phá hoại' hạnh phúc

Ojani Noa tuyên bố Diddy là một trong những lý do khiến anh và Jennifer Lopez ly hôn sau 1 năm cưới ẢNH: WIREIMAGE

Theo PageSix hôm 23.10, trong lần xuất hiện tại chương trình Despierta America, Ojani Noa bất ngờ hé lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh và Jennifer Lopez kết thúc chóng vánh. Cả hai kết hôn vào đầu năm 1997 và chấm dứt chỉ sau một năm về chung nhà. Khi được hỏi về chuyện chia tay, Ojani Noa tuyên bố: "Một phần lý do dẫn đến cuộc ly hôn đó là Diddy". Anh tiếp tục: "Khi Sony đến gặp và trả cho cô ấy số tiền hàng triệu USD, thì có sự xuất hiện của Puffy (Diddy), người sẽ là một trong những nhà sản xuất ca khúc của album đầu tiên On the 6 mà Jennifer Lopez phát hành. Đó là nơi sự lừa dối, dối trá và chia ly bắt đầu".



Ojani Noa kể rằng thời điểm đó, anh ở Los Angeles để tập trung mở nhà hàng còn Jennifer Lopez thì tất bật đi lại giữa Miami và New York để chuẩn bị cho album sắp trình làng. "Khi có thể, tôi sẽ đến với cô ấy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, khoảng cách đó và sự chia ly đó, là nơi sự lừa dối bắt đầu", Noa bày tỏ, ám chỉ việc J.Lo có gì đó với Diddy.

Ojani Noa và Jennifer Lopez chia tay không mấy êm đẹp ẢNH: GETTY

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ojani Noa cho biết việc ly hôn với chủ nhân hit On the Floor đã làm hỏng sự nghiệp, phá hỏng nhiều cơ hội công việc của mình. "Tôi muốn hỏi Jennifer: Tôi đã làm gì với cô mà cô lại đưa tôi ra tòa, buộc tội tôi? Cô nói dối, bịa ra những điều sai sự thật về tôi và cô gọi điện cho nhiều công ty, nhiều kênh truyền hình khác nhau để không cho tôi làm việc", chồng cũ của Jennifer Lopez bức xúc. Người này tiếp tục: "Hãy để cô ta nói sự thật, hãy để cô ta kể lại mọi chuyện đã xảy ra".

Trong quá khứ, cuộc hôn nhân của Ojani Noa và Jennifer Lopez dường như không kết thúc êm đẹp. Trong các phiên tòa sau đổ vỡ, Noa đã bị cấm xuất bản một cuốn sách về cuộc hôn nhân của họ và không được sử dụng cảnh quay trong tuần trăng mật riêng tư với J.Lo cho một bộ phim tài liệu.

Hiện Jennifer Lopez chưa phản hồi về những tuyên bố của chồng cũ. Nữ ca sĩ đang trong quá trình giải quyết ly hôn với người chồng thứ tư - tài tử Ben Affleck.

Mối tình giữa Jennifer Lopez và Diddy đang gây chú ý trở lại giữa lúc rapper tai tiếng này vướng bê bối tình dục ẢNH: GETTY

Sau khi ly hôn với Ojani Noa, Jennifer Lopez được xác định có mối quan hệ tình cảm với Diddy từ năm 1999 đến 2001. Trong khoảng thời gian bên nhau, cặp đôi này liên tục gây choáng với những buổi tiệc tùng hoành tráng, sánh bước tại các sự kiện lớn thậm chí mối quan hệ này còn khiến J.Lo bị vướng vào rắc rối vì liên quan đến một vụ xả súng tại hộp đêm ở New York.

Nhớ lại mối tình với "trùm nhạc rap", chủ nhân hit Let's Get Loud mô tả họ đã có một quan hệ điên rồ, hỗn loạn và kết thúc trong một cú nổ lớn. Nữ ca sĩ tiết lộ mình đã chấm dứt mọi thứ vì thấy không bao giờ có được cuộc sống gia đình mà bản thân mong muốn với rapper này. Cô cũng nhắc đến chuyện tình cũ không chung thủy. Sau khi Diddy bị bắt hồi tháng trước, mối quan hệ của họ lại được truyền thông, công chúng nhắc lại và gây bàn tán xôn xao.