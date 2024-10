Jennifer Lopez sống tích cực sau ly hôn Ben Affleck

Vụ ly hôn của Jennifer Lopez - Ben Affleck có lẽ là cuộc chia tay gây bàn tán nhất năm ẢNH: REUTERS

Mới đây, nguồn tin thân cận với Jennifer Lopez chia sẻ trên People rằng 2024 là một trong những năm khó khăn nhất đối với ngôi sao 55 tuổi. Đó cũng là điều công chúng dễ dàng nhận thấy khi cuộc hôn nhân giữa giọng ca On the Floor với tài tử Ben Affleck liên tục bị truyền thông "mổ xẻ" trước khi J.Lo chính thức đệ đơn ly hôn hồi tháng 8 vừa qua.



"Cô ấy không muốn đệ đơn ly hôn. Cô ấy chỉ cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Sẽ chẳng có gì thay đổi với Ben", người này cho biết. Nguồn tin tiếp tục: "Cô ấy buồn về điều đó. Nhưng đúng với quan điểm sống tích cực của cô ấy, cô ấy đang tiến về phía trước với sự lạc quan. Thay vì cảm thấy như mình đã ngã bẹp, cô ấy thấy rằng mọi chuyện đã được định sẵn. J.Lo hiện tại đang dành thời gian cho bản thân".

Người thân cận với chủ nhân hit Let's Get Loud cũng cho biết: "Jennifer biết rằng mình đang có một cuộc sống đặc quyền theo nhiều cách. Cô ấy rất biết ơn vì tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ với Ben, nhưng giờ cô ấy tập trung vào việc tạo ra tương lai tốt nhất cho bản thân và các con".

Ngôi sao 55 tuổi lạc quan sau sóng gió hôn nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Jennifer Lopez phá vỡ sự im lặng về cuộc chia tay gây bàn tán với Ben Affleck. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Interview hồi tuần trước, nữ ca sĩ 55 tuổi cho biết chuyện này khiến cô cảm thấy cô đơn, xa lạ, sợ hãi, buồn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngôi sao đình đám cho thấy ý chí mạnh mẽ và sự lạc quan khi nhấn mạnh việc mình sẽ tiến về phía trước và thừa nhận bản thân đã học được một bài học.

Jennifer Lopez cũng chọn phớt lờ những lời chỉ trích, bàn tán trên mạng xã hội (dù điều đó không dễ dàng với cô) và cho rằng đó là một phần của ngành kinh doanh biểu diễn. "Tôi hiểu rõ rằng mọi thứ người ta viết và nói về tôi, cũng như mọi suy đoán về con người tôi, đều không phải là con người thật của tôi", nữ ca sĩ khẳng định.

J.Lo tập trung vào công việc và con cái sau khi trở lại cuộc sống độc thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh việc đổ vỡ hôn nhân, 2024 trở thành một năm đáng quên với Jennifer Lopez còn bởi nhiều vấn đề khác. Hồi cuối tháng 5, nữ ca sĩ 6X phải hủy chuyến lưu diễn vì vấn đề cá nhân bên cạnh hiệu suất bán vé không như kỳ vọng. Album mới This Is Me... Now không đạt thứ hạng cao còn bộ phim Atlas của cô nhận đánh giá không mấy tích cực từ giới phê bình trong khi việc kinh doanh hãng mỹ phẩm riêng cũng gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, việc Diddy vướng bê bối tình dục khiến mối quan hệ giữa cô và rapper này bị "khui" lại và nữ nghệ sĩ chịu nhiều lời bàn tán.