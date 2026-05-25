Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga được đề nghị hưởng án treo

Sáng 25.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Theo kế hoạch trước đó, tòa sẽ tuyên án phúc thẩm vào sáng nay.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội 2 lần đề nghị dừng phiên tòa, song chủ tọa vẫn tiếp tục làm việc, xét hỏi lại ông Phong cùng một số chuyên viên để làm rõ hơn mục đích, động cơ khi nhận tiền của các doanh nghiệp.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, ông Phong tiếp tục khẳng định như những lần khai báo trước rằng "không nhận tiền để bỏ qua các sai phạm". Ông Phong chỉ đồng ý chủ trương nhận tiền khi cấp dưới báo cáo đã làm ngoài giờ để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cho đúng, như hướng dẫn dịch thuận, công chứng, giúp lấy tài liệu... nên họ cảm ơn.

Ông Phong thừa nhận đó là "cái sai của mình", nhưng khẳng định rằng không có hồ sơ nào được cấp phép sai quy định. Nhiều doanh nghiệp có bộ phận pháp chế tốt, họ không làm sai hồ sơ, chỉ một lần là hồ sơ hoàn thiện và được cấp phép, không phải chi tiền cảm ơn.

"Bị cáo không bao giờ nhận tiền để bỏ qua sai phạm cho các hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ không có tiền vẫn được cấp phép là rất lớn", ông Phong khai và khẳng định đã chỉ đạo rút một tỷ lệ nhất định để hậu kiểm tránh sai sót. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng vào cuộc kiểm tra nhưng không có sai phạm.



Bị cáo Nguyễn Thanh Phong ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Một số bị cáo khác được xét hỏi lại cũng khẳng định không nhận được chỉ đạo về việc "nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm". Các bị cáo này khẳng định nhiều trường hợp doanh nghiệp không đưa tiền nhưng hồ sơ chuẩn chỉnh, họ vẫn duyệt để cho cấp phép.

Sau khi xét hỏi bổ sung, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bà Trần Việt Nga), xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội nhận hối lộ (án sơ thẩm 5 năm tù).

Bị cáo Lê Hoàng và vợ đứng tại bục khai báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Một số bị cáo khác, đại diện viện kiểm sát đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn. Giữ nguyên đề nghị giảm cho ông Nguyễn Thanh Phong từ 4 - 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), bà Trần Việt Nga 2 - 3 năm (án sơ thẩm 15 năm) cùng về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại, đề nghị cho hưởng án treo hoặc giảm 3 - 4 năm tù.

Kết thúc phiên tòa sáng nay, chủ tọa quyết định tòa tiếp tục nghị án và sẽ tuyên án vào 9 giờ sáng 27.5.

Chủ tọa tuyên bố tiếp tục nghị án kéo dài ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trước đó, được nói lời sau cùng, bà Trần Việt Nga tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình mình để chồng bà là bị cáo Lê Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con cho bà yên tâm cải tạo.

Ông Lê Hoàng cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho vợ chồng ông, để bà Nga sớm trở về chăm sóc gia đình.

Theo hồ sơ vụ án, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép, qua đó các bị cáo đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng, ông Hoàng hưởng lợi gần 1 tỉ đồng.