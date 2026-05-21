Nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga xin tòa giảm án cho chồng

Sau 2 ngày xét xử, chiều 21.5, trước khi bước vào nghị án, tòa phúc thẩm cho 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan, được nói lời sau cùng.

Được nói đầu tiên, ông Nguyễn Thanh Phong gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân cả nước…, đặc biệt là các doanh nghiệp đã làm việc với Cục An toàn thực phẩm.

Ông Phong nói, sai phạm của bản thân đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quản lý. Đây là bài học đau xót không chỉ của riêng bị cáo.

Ông Phong cho hay, các bị cáo đứng cạnh mình có 1 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, còn lại có các cử nhân, bác sĩ. Việc các bị cáo phải ngồi ở đây là mất mát không chỉ đối với các bị cáo, mà với cả xã hội vì đã mất nhiều công đào tạo mới có đội ngũ này.

Với diễn biến ở phiên sơ thẩm và phúc thẩm hôm nay, cùng tất cả những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã được xem xét kỹ lưỡng, ông Phong mong hội đồng xét xử giảm sâu hơn nữa mức án cho các bị cáo, đặc biệt là các bị cáo từng công tác tại Cục An toàn thực phẩm để họ cải tạo tốt, sớm trở về.

Về phần mình, bà Trần Việt Nga cũng cho hay, các bị cáo ngồi tại đây đều được đào tạo bài bản, từng giữ vai trò quan trọng, lãnh đạo các phòng là điều tổn thất lớn. Bà Nga mong hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo để giảm án cho bản thân, cũng như các bị cáo, để làm lại cuộc đời.

Bà Nga cũng mong sau khi cải tạo, các bị cáo có cơ hội được tiếp tục đóng góp cho đất nước, làm các công việc khác trong lĩnh vực chuyên môn đã được học và đào tạo.

Cuối cùng, bà Nga tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình mình để chồng bà là bị cáo Lê Hoàng được hưởng án treo, ở nhà nuôi con cho bà yên tâm cải tạo.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chồng bị cáo Trần Việt Nga, cũng gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế… Ông Hoàng mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho vợ chồng ông, để bà Nga sớm trở về chăm sóc gia đình.

Các bị cáo còn lại cùng bày tỏ sự xấu hổ với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, thừa nhận sai phạm, mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình cùng các tình tiết giảm nhẹ mới để được khoan hồng khi lượng hình.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông Phong từ 4 - 5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm), giảm cho bà Nga 2 - 3 năm (án sơ thẩm 15 năm), giảm cho bị cáo Lê Hoàng 1 - 2 năm (án sơ thẩm 5 năm).

31 bị cáo khác được đề nghị mức án thấp nhất là phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là giảm 3 - 4 năm tù. Đặc biệt, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm từ 3 - 4 tháng tù cho các bị cáo trong vụ án dù không kháng cáo, do hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Sau khi các bị cáo trình bày xong lời sau nói cùng, chủ tọa tuyên bố bước vào nghị án, dự kiến sáng 25.5 sẽ đưa ra phán quyết.

Theo hồ sơ vụ án, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép, qua đó các bị cáo đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 107 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng, ông Hoàng hưởng lợi gần 1 tỉ đồng.