Chồng làm hết việc nhà và chăm con cho vợ ở cữ

Không chỉ dừng lại ở chuyện nấu nướng, người chồng còn thành thạo thay tã, ru con ngủ và làm hầu hết việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi khi ở cữ. Anh vẫn đảm đương công việc ở cửa hàng để có nguồn thu nhập nuôi gia đình. Những mâm cơm giản dị nhưng đầy đủ canh, rau, thịt, cá… được anh bày biện gọn gàng, ấm áp tình cảm.

"Người chồng quốc dân"

Hình ảnh người chồng tỉ mỉ nấu nướng, chăm sóc vợ con chu đáo được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và đặt cho biệt danh "người chồng quốc dân". Câu chuyện nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương này đã lan tỏa thông điệp tích cực về sự đồng hành và sẻ chia trong hôn nhân.

Những mâm cơm giản dị do anh Ninh nấu ẢNH: NVCC

Người vợ là chị Nguyễn Thị Hoàn (32 tuổi, ở Hà Nội) đã tự hào đăng tải hình ảnh của chồng là anh Nguyễn Thanh Ninh (39 tuổi).

Cách đây ít tháng, chị Hoàn sinh con thứ ba khi 2 bé trước năm nay học lớp 3 và lớp 1. Dù trải qua 3 lần sinh nở nhưng mẹ đẻ và mẹ chồng chưa từng phải thức đêm cùng hay phụ làm việc nhà vì đã có chồng chị đảm đương. Ngoài công việc bán bảo hiểm và quản lý một cửa hàng nhỏ, hằng ngày anh Ninh vẫn tranh thủ đón hai con đi học, nấu cơm và quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm nghỉ ngơi.

"Trước mỗi bữa ăn, chồng tôi đều hỏi: Hôm nay mẹ cháu muốn ăn gì? Tôi thường trả lời rằng ăn gì cũng được. Nhưng ngày nào anh cũng hỏi, sợ có lúc tôi thèm một món đặc biệt", người vợ cho hay.

Theo chị Hoàn, anh Ninh không biết thể hiện tình cảm bằng lời nói, mà luôn bằng những hành động quan tâm cụ thể. Đêm con quấy khóc, anh là người lo toan, tự hâm sữa, thay tã, cho con ăn... Lúc bé thứ ba được 2 tháng, chị đi công tác nước ngoài, anh ở nhà chăm sóc 3 con, không phiền đến ai.

"Từ khi tôi sinh con đầu lòng, anh đã luôn làm như vậy nên tôi rất yên tâm. Những ngày ở cữ, con quấy khóc, bản thân vừa đau vết mổ vừa lo lắng, có chồng kề bên đỡ đần khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương, che chở. Tôi nghĩ rằng, nếu thiếu đi sự san sẻ ấy, người vợ rất dễ rơi vào trạng thái lo âu, thậm chí trầm cảm sau sinh", chị Hoàn bày tỏ.

Ấm áp tình vợ chồng

Anh Ninh nói rằng, việc nấu nướng, quán xuyến việc nhà trong thời gian vợ vừa sinh con không có nhiều khó khăn. "Trước đây, khi chưa lập gia đình, tôi không phải làm việc nhà, chỉ tập trung làm việc. Từ khi ra ở riêng, hai vợ chồng cùng san sẻ công việc với nhau. Người này làm việc này, người kia sẽ làm việc còn lại, không cần phải thuê giúp việc", anh Ninh kể.

Người chồng khéo léo chăm con ẢNH: NVCC

"Trong cuộc sống không có người nào là hoàn hảo cả, bản thân phải biết đủ và thông cảm cho nhau. Vợ chồng cũng có những lúc xích mích, bất đồng quan điểm nhưng đều biết cách xoa dịu, hạn chế mâu thuẫn xảy ra. Chúng tôi vừa kỷ niệm 10 năm nên duyên vợ chồng và sẽ cố gắng có thêm nhiều lần 10 năm nữa", người vợ chia sẻ.

Cả hai đều quan niệm hạnh phúc gia đình không chỉ đến từ tình yêu mà còn từ sự thấu hiểu và cùng tiến bước. Trong khi chồng lo bữa ăn, việc nhà và chăm sóc con nhỏ, vợ cũng thực hiện những việc khác, cảm thông khi cả hai cùng bận rộn.

Nhờ sự gắn kết ấy, chị Hoàn không chỉ vượt qua giai đoạn sau sinh nhiều áp lực mà gia đình nhỏ của chị còn trở nên bền chặt hơn. Câu chuyện giản dị này như một minh chứng rằng khi vợ chồng biết san sẻ gánh nặng, niềm vui thì tình yêu sẽ càng được nhân lên.