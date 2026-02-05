Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Chống lãng phí

Khánh Hoan
Khánh Hoan
05/02/2026 06:00 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây ban hành công văn yêu cầu tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang, trong đó nhấn mạnh nghiêm cấm rải tiền, rải vàng mã trong đám tang.

Nhiều người ủng hộ vì đây là bước tiến nhằm chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, chống lãng phí và xây dựng lối sống văn minh.

Một số người quan niệm rằng rải vàng mã trong lễ tang xuất phát từ suy nghĩ "trần sao âm vậy", với mong muốn giúp linh hồn người chết tìm được đường về nhà, đồng thời mua chuộc ma quỷ không quấy phá, bắt nạt vong hồn trên đường đến nơi an táng.

Tuy nhiên, theo thời gian, tập tục này ở nhiều nơi đã bị biến tướng, trở nên phô trương, hình thức. Không chỉ ở Thanh Hóa mà nhiều địa phương khác, người viết chứng kiến nhiều đám tang rải vàng mã dọc các tuyến đường dài, với số lượng lớn, gây phản cảm, mất mỹ quan và để lại hệ lụy môi trường. Trong khi nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp thì hình ảnh vàng mã bay đầy đường rõ ràng không còn phù hợp, chưa kể đến sự lãng phí.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 237/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2012, trong đó quy định rõ không rải tiền, không đốt đồ mã tại nơi an táng, hạn chế rải vàng mã trong lễ tang. Công văn của tỉnh Thanh Hóa chính là sự cụ thể hóa chủ trương này ở cấp địa phương với quyết tâm đưa các sinh hoạt tín ngưỡng vào khuôn khổ văn minh, tiết kiệm.

Hạn chế hay tiến tới xóa bỏ việc rải vàng mã không đồng nghĩa với phủ nhận giá trị tâm linh, tín ngưỡng. Ngược lại, đây là cách để trả lại cho nghi lễ tang ma ý nghĩa nhân văn vốn có. Đó là sự trang nghiêm, lòng thành kính và tình cảm sâu nặng dành cho người đã khuất. Lòng hiếu thảo, sự tri ân không nằm ở số lượng vàng mã được rải hay đồ lễ được đốt, mà thể hiện ở cách sống của người ở lại, ở việc giữ gìn gia phong, sống tử tế, có ích cho xã hội. Hạn chế rải vàng mã trong đám tang chính là bước chuyển cần thiết, thể hiện sự tiến bộ trong tư duy văn hóa, hướng tới một xã hội văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững.


Tin liên quan

Ông Lê Quốc Phong: Chống lãng phí để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong: Chống lãng phí để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM

'Phải hình thành tinh thần chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững', Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Chống lãng phí UBND Tỉnh Thanh Hóa đốt vàng mã mê tín dị đoan Nghị định 237/2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận