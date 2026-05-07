Chống ngập khu vực Thủ Đức: Dự án hồ ngầm dưới sân bóng khi nào xong?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
07/05/2026 14:46 GMT+7

Mưa lớn khiến chợ Thủ Đức ngập nặng, dự án hồ điều tiết ngầm dưới sân bóng nhằm chống ngập khu vực Thủ Đức dự kiến hoàn thành năm 2028.

Chiều 7.5, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản trả lời báo chí liên quan đến công tác chống ngập khu vực Thủ Đức, đặc biệt là "lòng chảo" chợ Thủ Đức - điểm nóng ngập nước kéo dài nhiều năm qua.

Thực tế, chỉ cần một cơn mưa lớn kết hợp triều cường, khu vực này nhanh chóng rơi vào cảnh nước dâng cao, gây khó khăn cho giao thông, sinh hoạt và đời sống của người dân.

Dự án hồ điều tiết ngầm dưới sân bóng để chống ngập khu vực Thủ Đức dự kiến hoàn thành năm 2028

Vì sao chợ Thủ Đức trở thành "rốn ngập"?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình trạng ngập nước tại khu vực Thủ Đức xuất phát từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng, cụ thể:

  • Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và tốc độ đô thị hóa nhanh đã khiến tình trạng ngập diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt trong các đợt mưa lớn ngày càng gia tăng.
  • Địa hình thấp và dạng "lòng chảo" của chợ Thủ Đức khiến nước dễ bị dồn ứ, gây ngập cục bộ.
  • Nhiều tuyến như đường Tâm Tâm Xã chưa có hệ thống cống thoát nước hoàn chỉnh hoặc chưa kết nối đồng bộ với mạng lưới chung.
  • Quá trình đô thị hóa làm gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước, trong khi rác thải sinh hoạt gây bít các cửa thu nước, hố ga.
  • Tình trạng lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch và hành lang thoát nước cũng góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề.

Đẩy nhanh tiến độ loạt dự án chống ngập khu vực Thủ Đức

Để chống ngập khu vực TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm:

  • Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2 đang được thực hiện).
  • Dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang đã hoàn thành.
  • Dự án cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026.
  • Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, gồm các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư, dự kiến hoàn thành tháng 9.2026.

Song song đó, TP.HCM đang đề xuất thêm các dự án mới như xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết căn cơ tình trạng ngập.

Các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như Linh Đông, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành ngập sâu sau cơn mưa lớn

Riêng dự án xây dựng hồ điều tiết tại khu trung tâm thể dục Linh Tây (hay còn gọi là hồ ngầm dưới sân bóng) đã được UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trước thời điểm sáp nhập, các dự án chống ngập trên địa bàn do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP.Thủ Đức cũ quản lý.

Từ ngày 29.1, việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đã được bàn giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM; trong khi các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đảm trách.

TP.HCM đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để chống ngập chợ Thủ Đức

Sở Xây dựng TP.HCM triển khai nhiều dự án thoát nước, đồng thời nghiên cứu xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để hỗ trợ chống ngập chợ Thủ Đức.

