Chủ đầu tư 2 tuyến BOT ở Quảng Ninh lên tiếng việc tăng giá 18%

Ngày 6.4, thông tin từ Công ty CP BOT Biên Cương, đơn vị đang quản lý 2 tuyến đường BOT cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết từ ngày 4.5 sẽ bắt đầu điều chỉnh giá dịch vụ đối với các phương tiện khi lưu thông qua đây.



Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn sẽ tăng phí từ 4.5 LÃ NGHĨA HIẾU

Lý giải về việc tăng giá dịch vụ, Công ty CP BOT Biên Cương cho rằng, theo hợp đồng BOT đã ký với UBND tỉnh Quảng Ninh, sau 3 năm khai thác, mức thu giá dịch vụ sẽ điều chỉnh tăng 1 lần. Mỗi lần tăng không quá 18%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm cắt giảm các chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các trạm thu phí trên toàn quốc, bao gồm Quảng Ninh, dù thời gian khai thác 2 tuyến đường nói trên đã lên tới gần 6 năm nhưng đơn vị vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thực tế của các dự án BOT thấp hơn nhiều so với doanh thu dự kiến ban đầu.

Về mức tăng phí, cụ thể, với tuyến QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, giá vé lượt cho các phương tiện được điều chỉnh như sau: xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải công cộng tăng từ 35.000 đồng/lượt lên 41.000 đồng/lượt.

Trạm thu phí dự án mở rộng QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) LÃ NGHĨA HIẾU

Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 50.000 đồng/lượt lên 59.000 đồng/lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 75.000 đồng/lượt lên 87.000 đồng/lượt.

Các loại xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 20 feet, 40 feet giữ nguyên giá như hiện nay. Mức giá này đều đã bao gồm 10% VAT. Giá vé theo tháng, quý cũng được điều chỉnh tương ứng.

Các đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo văn bản số 1405/UBND-TM3 ngày 12.3.2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ áp dụng mức phí sau tăng là 17.000 - 41.000 đồng/lượt tùy dòng xe. Riêng các loại xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet giữ nguyên giá 90.000 đồng/lượt; xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet giữ nguyên giá 140.000 đồng/lượt.

Đối với tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo chặng sẽ tăng cụ thể như sau: xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 3.600 đồng/km lên 4.200 đồng/km.

Ngoài ra, xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet tăng từ 6.000 đồng/km lên 7.000 đồng/km. Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet tăng từ 8.100 đồng/km lên 9.500 đồng/km. Riêng các loại xe dưới 12 ghế ngồi, từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe có tải trọng dưới 2 tấn, từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; các loại xe buýt vận tải công cộng… giữ nguyên mức phí.