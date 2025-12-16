Chủ đầu tư khu Nhà Rồng - Khánh Hội kiến nghị được thực hiện dự án

Ngày 16.12, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông cho biết đã có văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND TP.HCM... xin được tiếp tục thực hiện dự án theo chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch của TP.HCM.

Bởi dự án này chủ đầu tư đã trải qua đầy đủ các bước pháp lý theo đúng trình tự, quy định pháp luật như phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 và bàn giao đất năm 2018.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, doanh nghiệp đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn phục vụ công tác di dời cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và đầu tư hạ tầng liên quan, bao gồm bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, hỗ trợ người lao động và chi phí di dời của cảng Sài Gòn, tạm ứng vốn xây dựng cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 theo hình thức BT kết nối cảng mới và các khoản tư vấn, khảo sát, chuẩn bị đầu tư khác.

Các khoản chi này đều có chứng từ hợp lệ và được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính di dời cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thực hiện dự án chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng - Khánh Hội và sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của dự án.

Chủ đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội kiến nghị tiếp tục được thực hiện dự án

Đến nay, toàn bộ quỹ đất của dự án đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất và hạ tầng đã đầu tư.

Chủ đầu tư dự án này cũng cho biết, từ năm 2014 đến nay dự án chưa thể thực hiện nộp tiền sử dụng đất do các cơ quan chức năng của TP.HCM và Bộ Tài chính chưa hoàn tất công tác xác định nghĩa vụ tài chính để doanh nghiệp thực hiện.

Trước thông tin chính quyền TP.HCM có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, tăng diện tích cây xanh và công trình công cộng, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện chủ đầu tư cho biết, doanh nghiệp luôn làm hết trách nhiệm của mình với mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Định hướng tăng không gian xanh, mở rộng bảo tàng và phát triển các không gian công cộng của TP.HCM là chủ trương mà doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ. Công ty sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý để điều chỉnh quy hoạch nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng và cho TP.HCM.

Chính vì vậy, ngay khi nắm được chủ trương của TP.HCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông mời đơn vị tư vấn quy hoạch quốc tế gấp rút xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch, thậm chí từ bỏ toàn bộ chức năng nhà ở, chuyển đổi sang thương mại dịch vụ, gia tăng mảng xanh và không gian văn hoá, công cộng, bảo tàng. Ngay khi được sự cho phép của các cơ quan chức năng TP.HCM, công ty sẽ trình phương án quy hoạch mới.

Do đó, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông kiến nghị UBND TP.HCM không thu hồi chủ trương đầu tư trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính chưa được cơ quan nhà nước xác định đầy đủ. Kiến nghị lãnh đạo TP.HCM làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn sớm hoàn tất công tác xác định giá đất, để doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính và tham gia điều chỉnh quy hoạch theo chủ trương mới.

"Chúng tôi và cổ đông nắm giữ 84,92% vốn của chúng tôi là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đã phải huy động vốn từ nhiều nguồn, trong đó có cả nguồn từ nhà đầu tư nước ngoài và chấp nhận gánh chi phí lãi vay suốt 11 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài đồng thuận, ủng hộ việc điều chỉnh quy hoạch, giảm lợi ích kinh tế, gia tăng tiện ích công cộng, phục vụ người dân TP.HCM. Việc thu hồi ở thời điểm hiện tại sẽ xóa bỏ hoàn toàn tâm huyết và giá trị đầu tư của doanh nghiệp, có thể làm phát sinh tranh chấp, gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư", ông Tuấn nêu trong văn bản.