Chủ động phát hiện, điều tra các vụ án cá độ xảy ra tại SEA Games 31

Bảo vệ an toàn SEA Games 31 ở mức tối đa, không để ra sai sót dù nhỏ nhất

Ngày 24.2, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh trật tự thuộc Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành phiên họp nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các công tác đã triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến khi tổ chức đại hội (SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23.5). Thượng tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Tiểu Ban An ninh trật tự SEA Games 31 chủ trì phiên họp.

Thời gian qua, Tiểu ban An ninh trật tự xã hội đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, trọng tâm là công an 12 địa phương diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 31 (Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ) rà soát, điều chỉnh, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp với phương án điều chỉnh của Ban Tổ chức về việc tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5 và không tổ chức ASEAN Para Games 11 (đại hội do Indonesia đăng cai - PV).

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban An ninh trật tự khẳng định, đến thời điểm này, công tác triển khai, bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an đề ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự tại SEA Games 31. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của VĐV, quan chức thể thao; bảo đảm kế hoạch từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị và suốt thời gian diễn ra đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.





Nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thời gian tới, các thành viên tiểu ban và công an các địa phương bám sát kế hoạch của Bộ Công an để chủ động triển khai công tác an ninh. Nắm tình hình 1 cách liên tục; bảo đảm an ninh mạng; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của các VĐV, quan chức thể thao các nước, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra đại hội. Chủ động nắm, phát hiện, xác minh, điều tra các vụ án cá độ liên quan đến hoạt động thi đấu trong khuôn khổ chương trình thi đấu của SEA Games 31.

Tiếp tục xây dựng phương án tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của đại hội; trực tiếp thực hiện đón dẫn các đoàn vận động viên, quan chức thể thao từ Hà Nội đi các địa phương thi đấu và ngược lại.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu phải xây dựng phương án cụ thể bảo đảm y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng công an tham gia bảo vệ SEA Games 31.