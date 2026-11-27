Có thể giảm thuế xuống 20%

Giữa đêm 25.11 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301 - áp thuế bổ sung lên 14/16 nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ. USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%.

Phản hồi về thông tin trên, Bộ Công thương nhấn mạnh đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng. USTR sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc bắt đầu từ ngày 25.1.2027.

Việt Nam và Mỹ đang tích cực đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến để nước này đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2.2027 và muộn nhất là ngày 11.3.2027. Mức thuế áp dụng tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức thuế tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ nếu USTR xác định rằng đã có những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các hành vi, chính sách hoặc thông lệ/thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương. Hiện tại, Việt Nam và Mỹ đang hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Nếu hiệp định này được ký kết, mức thuế có thể điều chỉnh giảm còn 20%.

GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (ĐH Kinh tế TP.HCM), cho biết không quá bất ngờ về mức thuế đề xuất bổ sung 35%. Vì cuộc chiến thương mại, mà cụ thể hơn là thuế đối ứng, do chính Tổng thống Donald Trump khởi xướng ngay khi nhậm chức. Dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát lưỡng viện nhưng Tổng thống Trump vẫn nắm quyền phủ quyết và ông sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến lược cốt lõi của mình là giảm thâm hụt thương mại. Nếu nhìn nhận từ góc độ này, dù chưa phải phán quyết cuối cùng nhưng rủi ro thuế quan ở thị trường Mỹ là khá lớn. Dù vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế thông qua đàm phán, trao đổi trực tiếp với phía Mỹ cũng như tiếp tục tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy thương mại đa phương và đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta có 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đang thực thi và 2 hiệp định đang đàm phán.

Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân) nhận định nếu Mỹ thực sự áp mức thuế như đề xuất thì sẽ không có bên nào hưởng lợi. Mức thuế này sẽ tác động đối với không chỉ doanh nghiệp và người lao động Việt Nam mà cả doanh nghiệp, người lao động và tiêu dùng của Mỹ. Chính vì vậy, giải pháp tốt nhất là tiếp tục trao đổi, đàm phán với nhau để tìm ra hướng giải quyết và điểm cân bằng để đôi bên cùng có lợi. Hiện tại, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, khoa học công nghệ, AI… Đó là những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư và phát triển, chúng ta có thể tăng nhập hàng từ Mỹ để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại. Về lâu dài, Việt Nam cũng có thể hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ và tăng đầu tư vào thị trường này.

Nỗ lực hoàn thành hiệp định đối ứng

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT CTCP thực phẩm Sao Ta (FMC), khẳng định: Mức thuế đề xuất này ít có khả năng tác động đến thị trường Việt Nam trong ngắn hạn vì hiện tại các đơn hàng cho mùa cao điểm cuối năm đã hoàn thành và đang trên đường đến Mỹ. Bên cạnh đó, do nguồn nguyên liệu thiếu hụt nên các doanh nghiệp chỉ hoạt động có khoảng hơn 10% công suất thiết kế. "Trước mắt mọi người cũng bình tĩnh theo dõi và chờ đợi kết luận cuối cùng cũng như kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ. Trong trường hợp bất lợi, chúng ta cũng có thể chủ động chuyển hướng sang các thị trường khác đặc biệt là Trung Quốc đang có nhu cầu lớn. Trên bình diện chung, so với các đối thủ trong ngành tôm, Việt Nam vẫn nắm lợi thế về chế biến sâu và nguồn lao động dồi dào", ông Lực tự tin.

Với ngành dệt may, trao đổi với Thanh Niên, một số lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận mức thuế suất được đề xuất rất cao. Hiện tại, ngay cả các đối tác nhập khẩu hàng ở Mỹ cũng chưa có phản ứng gì vì hiện tại đơn hàng cho mùa cao điểm cuối năm đã hoàn thành. Các bên đều đang chờ đợi những kết quả tích cực hơn từ các cuộc đàm phán.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam đã chủ động nhiều giải pháp trong vấn đề thương mại với Mỹ. Đặc biệt, chúng ta đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Hai bên đã trải qua 7 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán ở cả cấp Bộ trưởng và cấp kỹ thuật. Cho đến nay, đã cơ bản hoàn tất gần như các nội dung đàm phán và chỉ còn một số ít vấn đề cần làm rõ thêm về kỹ thuật. Hiệp định sẽ góp phần bảo đảm một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng, hướng tới sự phát triển bền vững và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước.

Trước đó, ngày 21.11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ. Nghị quyết đã xác định 7 nhóm giải pháp chủ đạo: Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại; tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro; củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất; quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường; rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng; hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức; tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực thực thi.