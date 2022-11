Chủ nhà Qatar trông chờ World Cup 2022 để giải quyết vấn nạn... béo phì

Lừa bóng quanh những chiếc ụ hình nón vào một buổi tối nóng nực, Alain đang tham gia vào một chiến dịch rộng rãi nhằm khuyến khích sức khỏe và thể lực ở vùng Vịnh, nơi có mức độ béo phì đáng báo động. "Cháu ở đây để giảm cân và trở thành một cầu thủ bóng đá... bởi vì môn thể thao này khiến cháu hạnh phúc", Alain nói với một nụ cười, lau mồ hôi trên trán.

Cậu bé Alain không phải là người duy nhất muốn cải thiện thể lực của mình ở vùng Vịnh giàu tài nguyên, nơi mà sự giàu có và sức nóng ngăn cản việc tập thể dục đã kết hợp để tạo ra một số dân số thừa cân lớn nhất thế giới. Hàng trăm cầu thủ bóng đá quốc tế siêu khỏe mạnh hiện đang ở Qatar để tham dự World Cup 2022, khai mạc ngày 20.11, là một điều bất thường đối với bán đảo sa mạc nơi 70% người trưởng thành bị thừa cân.

Đó là một câu chuyện tương tự xung quanh khu vực, với 66% người Oman thừa cân hoặc béo phì, theo số liệu chính thức, và một nghiên cứu năm 2020 cho thấy tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở Kuwait là 35-40%. Tại UAE, tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng từ 12% lên 17,4% chỉ sau 2 năm tính đến năm 2020, theo Bộ y tế nước này.

Chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động là nguyên nhân tại một khu vực nhập khẩu phần lớn thực phẩm và có một số nơi mùa hè nóng nhất thế giới, khiến việc tập thể dục ngoài trời trở nên nguy hiểm.

Ali Koteich, giám đốc Học viện Thể thao Cedars, nơi Alain tập luyện, cho biết hoạt động thể chất rất quan trọng đối với trẻ em ở Doha, nơi các lựa chọn chủ yếu chỉ giới hạn ở việc "đi đến trung tâm mua sắm hoặc công viên".





Theo Bộ y tế Qatar, 24% số ca tử vong ở người lớn tại tiểu vương quốc này là do bệnh tim và 7% là do bệnh tiểu đường. Trong một báo cáo về tình trạng lười vận động thể chất được công bố vào tháng trước, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết gần nửa tỉ người sẽ mắc các bệnh nói trên vào năm 2030 và kêu gọi các chính phủ "hành động khẩn cấp".

Yousef al-Maslamani, bác sĩ và người phát ngôn về sức khỏe của World Cup 2022 giải thích: “Béo phì có liên quan đến nhiều bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường và căng thẳng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cho thấy thể thao và sức khỏe có mối liên hệ như thế nào".

Các quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu thúc đẩy lối sống lành mạnh, bao gồm cả một cuộc chạy bộ vui nhộn do WHO tổ chức tại Doha cuối tuần này. Dubai, thủ đô thương mại của UAE cách đó 1 giờ bay, đang thực hiện chiến dịch 30x30, khuyến khích người dân tập thể dục 30 phút mỗi ngày trong 1 tháng.

Và tại World Cup 2022, trẻ em được khuyến khích gửi các video về các bước nhảy mà các cầu thủ có thể sử dụng làm màn ăn mừng bàn thắng, trong một nỗ lực được FIFA hậu thuẫn.

Việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn có thể cải thiện sức khỏe của một quốc gia hay không vẫn còn gây tranh cãi. Vào năm 2019, Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe quốc gia của Anh cho biết Olympic London 2012 chỉ có tác động "nhỏ và nhất thời" đối với hoạt động thể chất của cư dân gần đó.