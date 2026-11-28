Hôm nay 28.11, Quỹ VinFuture đã chia sẻ thông tin về những nhà khoa học thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia chuỗi tọa đàm khoa học tại Hà Nội, Hải Phòng trong Tuần lễ VinFuture 2026 (2 - 8.12). Đáng chú ý, có 2 nhà khoa học lừng danh: GS Daniel Pauly (ĐH British Columbia, Canada), GS Jeffrey I. Gordon (ĐH Washington tại St. Louis, Mỹ).

2 nhà khoa học lừng danh sẽ đến Việt Nam trong tuần tới: GS Daniel Pauly (phải) và GS. Jeffrey I. Gordon ẢNH: QUỸ VINFUTURE

Đây là 2 nhà khoa học có những đóng góp mang tính nền tảng trong 2 lĩnh vực khác nhau. Một người góp phần thay đổi cách nhân loại hiểu về hệ sinh thái đại dương. Người còn lại mở ra những hướng nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột với sức khỏe con người.

GS Daniel Pauly là nhà sinh học biển có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực sinh thái học nghề cá và bảo tồn đại dương. Năm 2023, ông cùng nhà kinh tế học nghề cá Rashid Sumaila được trao Giải Tyler về Thành tựu môi trường. Đây là giải thưởng quốc tế thường được ví như "Nobel môi trường".

GS Pauly là người sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us, đồng sáng lập FishBase - bách khoa toàn thư trực tuyến về hơn 35.000 loài cá, góp phần phát triển phần mềm mô hình hóa hệ sinh thái Ecopath được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và quản lý nguồn lợi thủy sản. Những công trình này giúp giới khoa học đánh giá tình trạng các hệ sinh thái biển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản lý nghề cá và bảo tồn tài nguyên đại dương.

Ông được trao giải Môi trường Volvo năm 2006, giải BBVA Frontiers of Knowledge năm 2019 và Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ của Pháp năm 2017.

GS Pauly sẽ sẽ có buổi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng) ngày 3.12. Đồng thời, ông sẽ tham gia phiên thảo luận chuyên sâu về sinh thái biển.

GS Jeffrey I. Gordon là một trong những người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu hệ vi sinh vật người (microbiome). Các công trình của ông đã góp phần làm thay đổi nhận thức về vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột, từ những vi sinh vật hỗ trợ tiêu hóa thành một hệ thống sinh học có ảnh hưởng sâu sắc đến dinh dưỡng, sự phát triển, sức khỏe và bệnh tật của con người.

Vai trò tiên phong của GS Gordon được ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá như giải Louisa Gross Horwitz năm 2017 (đến năm có 43/94 người từng nhận giải Horwitz sau đó đoạt giải Nobel), huy chương Copley (2018), giải Albany Medical Center (2023) và giải Jacob and Louise Gabbay (2026). Năm 2015, ông cũng được Thomson Reuters đưa vào danh sách Citation Laureate dành cho các công trình tầm cỡ Nobel trong lĩnh vực sinh lý học/y học.

Tại VinFuture 2026, GS Gordon sẽ tham gia tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống" sáng 8.12, trong chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe", chia sẻ những hiểu biết nền tảng về hệ vi sinh vật và ý nghĩa của các nghiên cứu trong lĩnh vực này đối với sức khỏe con người.

Có 2 tên tuổi lớn khác cũng tham gia Tuần lễ VinFuture 2026: GS Dame Clare P Grey (ĐH Cambridge, Anh) và GS Michelle Simmons (ĐH New South Wales, Úc). Đây là 2 nhà khoa học tiên phong về pin thế hệ mới và chip lượng tử.

Ngoài ra, chuỗi tọa đàm khoa học trong Tuần lễ VinFuture 2026 còn có sự góp mặt của nhiều học giả là chuyên gia hàng đầu về năng lượng và thương mại hóa công nghệ, chuyển giao công nghệ và cảm biến y sinh: GS Evelyn N. Wang (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ), GS Omid Kavehei (ĐH Sydney, Úc), PGS Phan Hoàng Phương (ĐH New South Wales, Úc), PGS Benjamin C. K. Tee (ĐH Quốc gia Singapore).