Hôm nay 26.11, Quỹ VinFuture cho biết, nghệ sĩ Michael Bublé, chủ nhân của 5 giải Grammy, sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại lễ trao giải VinFuture 2026 tối 4.12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Siêu sao âm nhạc Michael Bublé, chủ nhân 5 giải Grammy, sắp biểu diễn tại Hà Nội, trong lễ trao giải thưởng VinFuture 2026 ẢNH: KILEY GRAY CUNG CẤP

Michael Bublé nổi tiếng toàn cầu với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút và khả năng kết hợp nhiều dòng nhạc như pop, swing, jazz và R&B.

Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không chỉ làm mới những ca khúc kinh điển mà còn tạo nên nhiều bản hit riêng, đưa dòng nhạc này đến gần hơn với các thế hệ khán giả mới.

Michael Bublé đã bán hơn 75 triệu album trên toàn thế giới, có hơn 14 tỉ lượt nghe trực tuyến và sở hữu 15 giải JUNO bên cạnh 5 giải Grammy. Anh cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và Đại lộ Danh vọng Canada.

Ở các mùa trước, lễ trao giải VinFuture từng có sự góp mặt của nhiều tên tuổi âm nhạc quốc tế như John Legend, Christina Aguilera, Katy Perry, ban nhạc Imagine Dragons và Alicia Keys. Những màn trình diễn này trở thành điểm nhấn nghệ thuật bên cạnh hoạt động vinh danh các nhà khoa học có công trình đột phá.

Ban tổ chức cho biết, triết lý nghệ thuật của Michael Bublé có sự tương đồng với tinh thần khoa học. Những sáng tạo mới của anh được xây dựng trên nền tảng các giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Màn trình diễn của nam ca sĩ sẽ là lời tri ân dành cho các nhà khoa học đang góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho nhân loại.

Lễ trao giải VinFuture 2026 mang chủ đề "Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh", là sự kiện tâm điểm của Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 - 8.12. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 4.12 trên kênh VTV1, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của giải thưởng.