Lúc 0 giờ 30 ngày 16.11, Võ Đặng Ý Thơ thức dậy trang điểm, làm tóc chuẩn bị cho lễ cưới. Đến 4 giờ, cô cùng bố mẹ và chú rể Nguyễn Quốc Huy lên xe hoa 5 chỗ, xuất phát từ phường An Khê, tỉnh Gia Lai đến nhà trai ở Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ).

Trên quãng đường khoảng 200 km, cô dâu trực tiếp cầm lái, chú rể ngồi ghế phụ. Video ghi cảnh cô dâu mặc váy cưới lái xe hoa về nhà chồng do Thơ đăng tải lên mạng xã hội đạt 1,1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích sau chưa đầy 24 giờ.

Ý Thơ lái xe về nhà chồng

Thơ cho biết cô bị say xe khi ngồi ghế hành khách. Cha cô khuyên con gái tự cầm lái để tránh phải uống thuốc chống say, vốn dễ gây buồn ngủ và mệt mỏi trong ngày cưới.

Mặc váy cưới, trang điểm và đeo trang sức khi cầm lái nhưng cô dâu vì đã quen lái xe đường dài và cung đường di chuyển thuận lợi nên không gặp khó khăn. Trong suốt hành trình, Huy ngồi cạnh trò chuyện, hỗ trợ vợ và quay video kỷ niệm.

"Nhiều lúc tôi toát mồ hôi hột khi thấy vợ chạy 80km/giờ, cũng hơi hoảng nhưng chỉ nhắc 'vợ chạy từ từ thôi' để cô ấy giữ bình tĩnh", Huy nói.

Vợ chồng Ý Thơ trong ngày cưới Ảnh: NVCC

Do gia đình hai bên ở xa, vào ngày cưới, gia đình Thơ rút ngắn thủ tục nên chỉ chú rể đến đón dâu, thông gia không phải đi lại vất vả.



Đoàn nhà gái gồm 50 người, đi hai xe 16 chỗ và bốn xe 5 chỗ. Họ đến sớm hơn giờ làm lễ khoảng 1,5 giờ nên dừng nghỉ, ăn sáng rồi mới tiến vào nhà trai. Khi thấy cô dâu từ ghế lái bước xuống, họ hàng nhà trai nói đùa "Ý Thơ rước chồng về luôn".

Ông Võ Hiệp (52 tuổi, cha cô dâu) chia sẻ rằng ông tin tưởng kỹ năng lái xe của con gái. Thơ học lái xe từ cuối năm 2024 và đã có bằng năm 2025. Trước ngày cưới, mỗi khi hai cha con di chuyển cùng nhau, ông Hiệp thường nhường vô lăng để con gái tập luyện và hướng dẫn thêm kinh nghiệm xử lý tình huống.

Cô dâu Ý Thơ rạng rỡ trong ngày trọng đại Ảnh: NVCC

Cô dâu Ý Thơ và chú rể Quốc Huy quen nhau tại một phòng tập gym ở TP.HCM. Khi đó, Huy làm huấn luyện viên thể hình, còn Thơ dẫn chương trình phát trực tiếp. Sau lễ cưới, họ tiếp tục sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Sau khi clip Ý Thơ tự lái xe về nhà chồng được lan tỏa, nhiều người thích thú trước hình ảnh cô dâu tự tin, bản lĩnh sau vô lăng. Một số người khác chia sẻ câu chuyện say xe khi lấy chồng xa, đồng cảm với lựa chọn của cô dâu.

"Tôi thấy may mắn vì kịp lấy bằng lái trước khi kết hôn, nếu không có lẽ cũng ngại lấy chồng xa", Thơ nói.



