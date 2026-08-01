Chủ The Coffee House, Hutong nói gì khi bị hủy tư cách công ty đại chúng?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31.7 thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate (trụ sở tại Hà Nội). Tập đoàn này đang sở hữu nhiều thương hiệu trong ngành ẩm thực như Kichi-Kichi, Hutong, Ashima, Vuvuzela, The Coffee House...

Theo thông báo từ Golden Gate, công ty sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi tư cách công ty đại chúng là một thay đổi về mặt pháp lý theo quy định hiện hành, phát sinh từ việc công ty chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định. Quyết định này không phản ánh sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, chất lượng quản trị hay chiến lược phát triển của Golden Gate. Đồng thời, quyết định này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, cũng như các cam kết đối với khách hàng, đối tác và người lao động.

Chủ sở hữu The Coffee House hủy tư cách công ty đại chúng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong suốt thời gian qua, Golden Gate luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin và các nghĩa vụ khác của một công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình chuẩn bị cho phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), công ty chưa triển khai thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu theo lộ trình trước đó. Việc này xuất phát từ định hướng của ban lãnh đạo trong việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch IPO, nhằm lựa chọn thời điểm phù hợp để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích dài hạn cho các cổ đông. Golden Gate luôn xác định việc tham gia thị trường vốn là một định hướng chiến lược dài hạn. Công ty ưu tiên xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực cao trước khi triển khai IPO. Việc thay đổi tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng IPO của Golden Gate trong dài hạn. Khi điều kiện thị trường và kế hoạch phát triển của công ty phù hợp, Golden Gate sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tham gia thị trường vốn.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 trước đó, Golden Gate đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 9.814 tỉ đồng, tăng gần 28% so với năm 2025 và lợi nhuận sau thuế 466 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng 118%. Tập đoàn cũng đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 82% mệnh giá, tương ứng 8.200 đồng/cổ phiếu. Song song với cổ tức bằng tiền, Golden Gate đã lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ 1:12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, năm nay Golden Gate cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Chương trình này áp dụng cho nhân sự chủ chốt đạt tiêu chuẩn về năng lực, cam kết gắn bó, tuân thủ đạo đức kinh doanh và có đóng góp quan trọng...



