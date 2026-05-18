Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng Chủ tịch VFF và U.17 Việt Nam: ‘Tấm vé World Cup tuyệt vời’

Trong thư, Chủ tịch AFC bày tỏ: "Tôi rất vui mừng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới Ngài (Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn) cũng như VFF về màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển tại VCK U.17 châu Á – Saudi Arabia 2026, mà đỉnh cao là tấm vé tham dự VCK U.17 World Cup 2026 tại Qatar".

Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh: "Tinh thần đam mê và sự cống hiến mà đội tuyển thể hiện tại giải đấu thực sự rất đáng khen ngợi. Tôi chúc U.17 Việt Nam những điều tốt đẹp nhất trong quá trình chuẩn bị và tin tưởng rằng các em sẽ tự hào đại diện cho châu Á trên đấu trường thế giới".





Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ôm HLV Roland ăn mừng vì U.17 Việt Nam giành vé World Cup

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và chúc mừng U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam vào đến tứ kết giải U.17 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Qua Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người đứng đầu AFC cũng gửi lời khen ngợi tới toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện vì thành tích đáng tự hào này. Chủ tịch AFC khẳng định sự ghi nhận cao của AFC dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên U.17 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U.17 World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho nền bóng đá nước nhà.