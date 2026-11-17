Chiều 17.11, tại buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026), ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trước hết phải chăm lo chế độ, chính sách và điều kiện làm việc để nhà giáo yên tâm cống hiến".

Năm học 2025 - 2026, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngành giáo dục Cà Mau vẫn duy trì ổn định việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho rằng phải chăm lo chính sách để nhà giáo yên tâm cống hiến ẢNH: G.B

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cà Mau đã hoàn thành 4/11 chỉ tiêu đến năm 2030 và 37/52 nhiệm vụ, đạt 71%. Các chương trình tiếp sức đến trường huy động hơn 15 tỉ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn.



Biểu dương đội ngũ nhà giáo, nhất là những thầy cô bám trường, bám lớp ở vùng khó khăn, vùng ven biển, ông Lữ Quang Ngời cũng nhìn nhận ngành giáo dục còn thiếu giáo viên cục bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị hạn chế, chất lượng giữa các địa bàn chưa đồng đều, quản trị trường học sau sắp xếp còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 71 và Chương trình số 03 của Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ số lượng, hợp lý cơ cấu, vững chuyên môn, giỏi năng lực số, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia ẢNH: G.B

Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống quê hương, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; xây dựng trường học an toàn, nhân văn, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, tiêu cực, bạo lực học đường, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải đi đôi với giữ gìn vai trò, tình cảm của người thầy; đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đại học gắn với nhu cầu phát triển địa phương.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Cà Mau công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch trường học; khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, tổng mức đầu tư 349 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 nhà giáo theo ủy quyền của Chủ tịch nước ẢNH: G.B

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, công nhận Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ thứ nhất. Quỹ có nguồn ban đầu hơn 73 tỉ đồng, gồm 20 tỉ đồng từ Ban sáng lập và 53 tỉ đồng từ doanh nghiệp tài trợ, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dịp này, 4 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể trường học nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 nhà giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT và 28 nhà giáo nhận Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau vì thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy.