Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/06/2026 08:50 GMT+7

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ thông tin loạt dự án 'treo' Báo Thanh Niên phản ánh ở phường Bình Phước và phường Đồng Xoài.

Ngày 24.5 vừa qua, Báo Thanh Niên có bài viết "Loạt dự án giao thông, công viên ở Bình Phước bao giờ hết 'treo'?. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 1.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 2.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 3.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 4.

Đường Trường Chinh thi công nhiều đoạn tuyến dang dở do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài, UBND phường Bình Phước, Đồng Xoài và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin Báo Thanh Niên phản ánh.

Đồng thời, rà soát toàn bộ hồ sơ của các dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm triển khai nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân, đảm bảo điều kiện sống của người dân, tránh gây lãng phí công trình; phản hồi báo chí kịp thời theo đúng quy định.

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 5.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 6.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 7.

Đường Trường Chinh đoạn tuyến qua Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng ngổn ngang ống cống nằm 2 bên đường nhiều năm. Đoạn tuyến làm xong cũng trở thành bãi tập kết rác vì không kết nối

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ như: Trường Chinh, Võ Văn Tần, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo và công viên trung tâm Đồng Xoài (nay thuộc phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) bị "treo" kéo dài nhiều năm. Các tuyến đường thi công dang dở, chưa thể kết nối thông suốt. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 8.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 9.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 10.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 11.

Đường Võ Văn Tần đoạn từ đường Hùng Vương đến đường quy hoạch số 21 (phường Bình Phước) chỉ dài khoảng 700 m nhưng có đến 3 đoạn còn dang dở do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, như tuyến đường Trường Chinh, đoạn từ quốc lộ 14 đến Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng dài hơn 3 km, thi công nhiều năm vẫn chưa thể thông tuyến, đang bị "băm nhỏ" thành nhiều khúc, không thể kết nối do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 12.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 13.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 14.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 15.

Những đoạn tuyến trên đường Trần Hưng Đạo nối 2 phường Bình Phước và Đồng Xoài cũng gặp tình trạng "đoạn làm, đoạn bỏ" vì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đường Trần Hưng Đạo đoạn tuyến dài gần 3 km từ đường Nguyễn Bình đến quốc lộ 14, kết nối phường Phước và phường Đồng Xoài, có nhiều đoạn đang thi công dang dở, không liền mạch, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng "đoạn làm, đoạn bỏ".

Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 16.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 17.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 18.
Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh- Ảnh 19.

Chính quyền phường Bình Phước cùng chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài đang tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng; sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, nhà ở khi người dân đồng thuận để dự án sớm được khởi công

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài dù được quy hoạch từ năm 2010 với quy mô 49,27 ha, do Công ty CP phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD) làm chủ đầu tư. Nhưng đến nay, dự án vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa thể chính thức khởi công.

Tin liên quan

Loạt dự án giao thông, công viên ở Bình Phước bao giờ hết 'treo'?

Loạt dự án giao thông, công viên ở Bình Phước bao giờ hết 'treo'?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm và công viên quy mô lớn tại phường Bình Phước (TP.Đồng Nai), bị "treo" kéo dài nhiều năm không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

làm rõ loạt dự án treo Báo Thanh Niên phản ánh Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Đường Trần Hưng Đạo giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận