Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo làm rõ loạt dự án 'treo' sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

Ngày 24.5 vừa qua, Báo Thanh Niên có bài viết "Loạt dự án giao thông, công viên ở Bình Phước bao giờ hết 'treo'?. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Đường Trường Chinh thi công nhiều đoạn tuyến dang dở do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài, UBND phường Bình Phước, Đồng Xoài và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin Báo Thanh Niên phản ánh.

Đồng thời, rà soát toàn bộ hồ sơ của các dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm triển khai nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân, đảm bảo điều kiện sống của người dân, tránh gây lãng phí công trình; phản hồi báo chí kịp thời theo đúng quy định.

Đường Trường Chinh đoạn tuyến qua Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng ngổn ngang ống cống nằm 2 bên đường nhiều năm. Đoạn tuyến làm xong cũng trở thành bãi tập kết rác vì không kết nối ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ như: Trường Chinh, Võ Văn Tần, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo và công viên trung tâm Đồng Xoài (nay thuộc phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) bị "treo" kéo dài nhiều năm. Các tuyến đường thi công dang dở, chưa thể kết nối thông suốt. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường Võ Văn Tần đoạn từ đường Hùng Vương đến đường quy hoạch số 21 (phường Bình Phước) chỉ dài khoảng 700 m nhưng có đến 3 đoạn còn dang dở do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, như tuyến đường Trường Chinh, đoạn từ quốc lộ 14 đến Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng dài hơn 3 km, thi công nhiều năm vẫn chưa thể thông tuyến, đang bị "băm nhỏ" thành nhiều khúc, không thể kết nối do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Những đoạn tuyến trên đường Trần Hưng Đạo nối 2 phường Bình Phước và Đồng Xoài cũng gặp tình trạng "đoạn làm, đoạn bỏ" vì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đường Trần Hưng Đạo đoạn tuyến dài gần 3 km từ đường Nguyễn Bình đến quốc lộ 14, kết nối phường Phước và phường Đồng Xoài, có nhiều đoạn đang thi công dang dở, không liền mạch, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng "đoạn làm, đoạn bỏ".

Chính quyền phường Bình Phước cùng chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài đang tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng; sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, nhà ở khi người dân đồng thuận để dự án sớm được khởi công ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài dù được quy hoạch từ năm 2010 với quy mô 49,27 ha, do Công ty CP phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD) làm chủ đầu tư. Nhưng đến nay, dự án vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa thể chính thức khởi công.