Loạt dự án giao thông, công viên ở Bình Phước bao giờ hết 'treo'?

Giao thông đứt đoạn, lòng đường thành điểm tập kết rác

Trong chiến lược phát triển đô thị, TP.Đồng Xoài, trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, TP.Đồng Nai) đã quy hoạch và xây dựng các tuyến đường có lộ giới lớn từ 28 m đến 32 m như: Trường Chinh, Võ Văn Tần, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo... Tuy nhiên, dù đã triển khai hàng chục năm, nhiều đoạn tuyến vẫn còn thi công dang dở, chưa thể kết nối thông suốt.

Đường Trường Chinh giao thông đứt đoạn, không kết nối ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuyến đường Trường Chinh (quy hoạch 32 m), đoạn từ quốc lộ14 đến Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng dài hơn 3 km nhưng thi công nhiều năm vẫn chưa thể thông tuyến, đang bị "băm nhỏ" thành nhiều khúc, không thể kết nối do không có mặt bằng.

Đáng chú ý, một đoạn dài khoảng 1 km đã cơ bản hoàn thiện từ nền đường, vỉa hè, cây xanh đến hệ thống thoát nước, nhưng do đường chưa thông, ít người qua lại, một đoạn lòng đường, vỉa hè dài khoảng 30 m bất ngờ chuyển thành bãi tập kết rác sinh hoạt.

Lòng đường Trường Chinh trở thành bãi tập kết rác ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đường Trường Chinh làm mãi không thông để người dân đi lại thuận tiện. Giờ lại xuất hiện bãi rác ở giữa đường, nhiều hôm nhân viên vệ sinh xịt hóa chất rồi đốt rác khiến khói, mùi hôi bay khắp nơi. Nếu phun hóa chất rồi đốt như vậy, lâu dài có khi còn làm hư hỏng cả nền đường", ông Nguyễn Văn Quân, (khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước) cho biết.

Trong khi đó, đường Trần Hưng Đạo nối dài từ phường Bình Phước đến phường Đồng Xoài cũng đã quy hoạch từ nhiều năm nay. Đáng chú ý, đoạn tuyến dài gần 3 km từ đường Nguyễn Bình đến quốc lộ14 có nhiều đoạn được thi công dang dở, không liền mạch, khiến tuyến đường rơi vào tình trạng "đoạn làm, đoạn bỏ". Một số đoạn tuyến đơn vị thi công đổ đất bồi nền rồi ngưng. Mỗi khi trời mưa lớn, đất đá từ trên nền đường quy hoạch chảy trực tiếp xuống khu vực người dân sinh sống gây ngập và đi lại rất khó khăn.

Bà Võ Thị Nhớ (phường Đồng Xoài) đã di dời phần mộ, rời khỏi căn nhà để nhường mặt bằng cho dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài, nhưng chờ mãi dự án vẫn chưa tiếp tục triển khai ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đường Trần Hưng Đạo này chắc quy hoạch cũng đã 20 năm rồi. Giờ đường có đoạn làm, đoạn không, có đoạn đổ đất rồi làm cống nhưng chưa xong mặt bằng, đường thì không kết nối được. Mùa mưa bà con đi lại rất khó khăn, nhất là người già, trẻ em. Mong con đường sớm hoàn thành để bà con đỡ vất vả", ông Đoàn Viết Ngự (phường Đồng Xoài) mong muốn.

Toàn cảnh khu vực quy hoạch dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài sau hơn 10 năm quy hoạch vẫn chỉ là bãi đất trống ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các tuyến đường khác như Võ Văn Tần, Tôn Đức Thắng nằm ngay trung tâm phường Bình Phước cũng chịu chung số phận khi chưa thể thông toàn tuyến, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh buôn bán của người dân.

Gỡ nút thắt mặt bằng

Không chỉ có hạ tầng giao thông, dự án mảng xanh lớn ở phường Bình Phước là dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài (tiền thân là Công viên văn hóa Đồng Xoài) cũng rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài. Dự án được quy hoạch từ năm 2010 với diện tích ban đầu 34 ha. Sau một số lần điều chỉnh, dự án hiện có quy mô 49,27 ha, do Công ty CP phát triển nhà và đô thị Nha Trang (HUD) làm chủ đầu tư.

Đường Trường Chinh chưa kết nối, ít người qua lại, lòng đường trở thành bãi rác ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở hữu "vị trí vàng", đối diện Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước), dự án từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên sau rất nhiều năm, dự án này vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Theo Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài (Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án đường Trường Chinh, Võ Văn Tần, Trần Hưng Đạo), nguyên nhân chính khiến các công trình phải tạm ngưng thi công là do vướng mắc mặt bằng, chưa giải tỏa, đền bù xong do các dự án vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đường Võ Văn Tần, đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Hùng Vương chỉ 400 m nhưng làm hơn 10 năm vẫn chưa xong ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo Ban quản lý dự án, năm 2026, kế hoạch vốn TP.Đồng Nai đã giao cho 3 tuyến đường này tổng cộng 86 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải ngân. Đơn vị đang có những kiến nghị cụ thể gửi Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài, các địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những nút thắt về mặt bằng, để các dự án sớm tiếp tục được thi công.

Đối với dự án Khu đô thị mới - công viên trung tâm Đồng Xoài, hiện được chủ đầu tư chia làm 5 giai đoạn giải phóng mặt bằng. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 có tổng diện tích 19,77 ha, đang được tăng tốc triển khai, phấn đấu hoàn thành bồi thường chậm nhất đến hết tháng 12.2026. Đối với các hộ dân đã bàn giao đất, mặt bằng sớm cho chủ đầu tư đều được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà trong khi chờ đất tái định cư ngoài thực địa.

Chưa giải phóng được mặt bằng, các tuyến đường không thể kết nối như quy hoạch ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài cho biết, ngày 11.5 qua, UBND TP.Đồng Nai đã ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026. Đây là cơ sở để đơn vị áp giá bồi thường cho các dự án. Đơn vị cũng đang khẩn trương thực hiện các bước để trình các địa phương phê duyệt phương án bồi thường đối với các dự án này.

Lãnh đạo phường Bình Phước (bên phải) và đại diện Công ty CP phát triển nhà và đô thị Nha Trang xuống hỗ trợ 1 hộ dân tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng vào tháng 5.2026 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Đào Đình Chí, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho rằng hiện nay cơ chế, chính sách và giá đất đã được khơi thông, không còn vướng mắc. Địa phương cũng đang tiếp tục vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công các dự án đã có thông báo thu hồi đất. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài để sớm phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân còn lại trong vùng dự án; quyết tâm có mặt bằng sạch để sớm thông các tuyến đường dang dở và đưa dự án công viên về đích đúng tiến độ theo từng giai đoạn.