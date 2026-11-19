Rào cản khiến người trẻ trì hoãn kết hôn, sinh con

Tại buổi đối thoại của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với thanh niên năm 2026, đại diện thanh niên cho biết nhiều người trẻ mong muốn lập gia đình, sinh con nhưng còn băn khoăn về giá nhà, chi phí thuê nhà và sinh hoạt, trong khi thu nhập, khả năng tích lũy thời gian đầu lập nghiệp còn hạn chế.

Ông Vũ Đại Thắng (giữa) chủ trì buổi đối thoại với thanh niên ẢNH: PHAN LINH

Trả lời băn khoăn này, Sở Y tế Hà Nội cho biết, mức sinh của Hà Nội đã giảm dưới mức sinh thay thế từ năm 2023. Một trong những rào cản lớn khiến người trẻ trì hoãn kết hôn và sinh con là áp lực về điều kiện sống, từ chi phí nhà ở, sinh hoạt đến việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong đô thị lớn.

Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ triển khai các chính sách theo luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP. Trong đó, có hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ khi sinh con; lao động nữ đủ điều kiện được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ hai, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con; hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Đại biểu nêu những băn khoăn về mức sinh giảm do người trẻ ngại sinh con ẢNH: PHAN LINH

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết, thành phố sẽ giảm gánh nặng kinh tế và chăm sóc trẻ bằng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện chính sách ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người trẻ, người có từ 2 con đẻ trở lên khi đáp ứng điều kiện của pháp luật. Cùng với đó là phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, dịch vụ trông giữ trẻ, hỗ trợ gia đình nuôi con nhỏ và chi phí giáo dục, y tế ban đầu.

Bảo đảm việc làm, học tập khi tái định cư

Tại cuộc đối thoại, thanh niên đặt câu hỏi về những tác động của quá trình chỉnh trang, phát triển và tái thiết đô thị đối với người trẻ, học sinh, sinh viên, nhất là những gia đình phải chuyển nơi ở. Bởi một khu tái định cư có nhà ở khang trang sẽ chưa thể được xem là nơi đáng sống nếu người dân gặp khó khăn trong tìm việc, con trẻ phải đi học xa hoặc các dịch vụ thiết yếu chưa đáp ứng nhu cầu.

Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời chuẩn bị, quản lý và bố trí quỹ nhà tái định cư, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm hạ tầng và dịch vụ thiết yếu tại nơi ở mới.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi tại buổi đối thoại ẢNH: PHAN LINH

Đại diện Sở Nội vụ cũng cho biết, với những lao động bị thu hồi đất, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn và kết nối việc làm theo Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 16.5.2026. Thành phố cũng tăng cường kết nối người lao động với doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin việc làm, các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến.

Với học sinh, sinh viên, đại diện Sở GD-ĐT cho biết là trường học và hạ tầng giáo dục phải được đầu tư hoàn thiện trước khi người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm việc học không bị gián đoạn do di dời, tái định cư.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh kế, học tập khi di dời

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện thanh niên đặc biệt quan tâm đến việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống.

"Đây là những vấn đề rất lớn mà thành phố, chính quyền thành phố phải đặc biệt quan tâm. Thành phố có thể có nhiều công trình mới, nhưng nếu người trẻ, thanh niên khó tìm kiếm việc làm, khó ổn định chỗ ở, thiếu nơi sinh hoạt, học tập thì sức hấp dẫn của thành phố sẽ giảm đi rất nhiều", ông Thắng nhìn nhận.

Ông Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Ông Thắng yêu cầu, trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, công tác tái định cư cần được hiểu rộng hơn là chỉ bố trí một chỗ ăn chỗ ở.

"Người dân thì còn cần việc làm, cần trường học, cần giao thông, dịch vụ y tế và điều kiện để duy trì sinh kế. Điều này rất quan trọng. Và đặc biệt đối với thanh niên và học sinh thì phải có giải pháp hạn chế tối đa việc gián đoạn về học tập, ảnh hưởng đến quá trình học tập cũng như là ảnh hưởng đến việc làm và sinh kế khi di dời", ông Thắng nói.

Ông Thắng đề nghị, các sở, ngành và địa phương trong quá trình tái thiết đô thị của thành phố cần đặc biệt quan tâm đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và luôn luôn đặt vấn đề sinh kế của người dân trong quá trình tái thiết đô thị.