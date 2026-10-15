Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Nữ doanh nhân trẻ gửi 3 đề xuất

Xây dựng cơ chế "khách hàng đầu tiên"

Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu Võ Thị Mỹ Duyên, Giám đốc định hướng hành vi AI, Công ty cổ phần Thế giới Robot; đồng sáng lập và Giám đốc đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK, cho rằng chủ đề buổi đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên rất thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện tạo lập doanh nghiệp mà còn gắn liền với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng thị trường quốc tế và tạo ra những việc làm có giá trị cao.

Nữ doanh nhân trẻ Võ Thị Mỹ Duyên cho rằng chủ đề buổi đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên rất thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới ẢNH: NVCC

Là một nữ doanh nhân trẻ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, chị Mỹ Duyên có cơ hội đồng hành cùng thanh niên tại hơn 70 trường đại học và nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Đồng thời, qua những chương trình giao lưu, kết nối doanh nhân và diễn đàn quốc tế, chị Mỹ Duyên nhận thấy một thực tế rằng thanh niên Việt Nam không thiếu ý tưởng, không thiếu năng lực hay khát vọng vươn ra thế giới. Điều chúng ta còn thiếu là những cơ chế đủ mạnh để biến tiềm năng đó thành cơ hội kinh doanh, thị trường và những giá trị kinh tế cụ thể.

Từ những trải nghiệm thực tiễn, chị Mỹ Duyên mong muốn gửi đến Thủ tướng Chính phủ ba đề xuất.

Thứ nhất, xây dựng cơ chế "khách hàng đầu tiên" dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ.

"Hiện nay, chúng ta có rất nhiều cuộc thi khởi nghiệp, vườn ươm, chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất của startup không phải là thiếu ý tưởng, mà là làm thế nào để có khách hàng và doanh thu đầu tiên", nữ doanh nhân trẻ phân tích, đồng thời mong muốn Chính phủ nghiên cứu cơ chế khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước và tổ chức công lập tham gia chương trình đặt hàng, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ của start-up Việt Nam, trên cơ sở bảo đảm chất lượng, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Mỹ Duyên tin rằng nếu được trao cơ hội tiếp cận môi trường kinh doanh toàn cầu từ sớm, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có thêm năng lực để cạnh tranh và phát triển những thương hiệu vươn ra ngoài biên giới ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo chị Mỹ Duyên, đối với một start-up, đôi khi một hợp đồng đầu tiên trị giá vài chục triệu đồng còn thiết thực hơn nhiều so với một giải thưởng hàng trăm triệu đồng, bởi hợp đồng ấy không chỉ tạo ra doanh thu mà còn giúp doanh nghiệp kiểm chứng sản phẩm, xây dựng uy tín và có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiếp theo.

Mang sản phẩm khởi nghiệp tự tin bước ra thế giới

Đề xuất thứ hai là tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và học tập quốc tế có cơ chế tài trợ dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ.

Từ trải nghiệm tham gia các chương trình kết nối quốc tế tại hơn 10 quốc gia trong năm qua, nữ doanh nhân lọt vào danh sách rút gọn (Shortlist – Top 5) Giải thưởng Phụ nữ tương lai Đông Nam Á (Women of the Future Awards Southeast Asia 2026, hạng mục Professions) nhận thấy những chuyến học tập, giao thương và tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài có thể mang lại những thay đổi rất lớn về tư duy kinh doanh, khả năng quản trị, phát triển sản phẩm và định hướng thị trường.

Tuy nhiên, theo chị Mỹ Duyên chi phí tham dự các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại hay đoàn doanh nhân quốc tế vẫn là rào cản lớn đối với nhiều doanh nhân trẻ, đặc biệt là những người đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp.

"Tôi đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng những chương trình hỗ trợ có tài trợ toàn phần hoặc một phần chi phí cho các doanh nhân trẻ có dự án tiềm năng được tham gia đoàn xúc tiến thương mại, hội nghị doanh nghiệp, triển lãm công nghệ và chương trình trao đổi quốc tế", Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2024 đề xuất.

Điều Mỹ Duyên kỳ vọng nhất sau buổi đối thoại là những cơ chế đủ cụ thể để thanh niên Việt Nam không chỉ khởi nghiệp thành công trên quê hương mình, mà còn tự tin bước ra thế giới ẢNH: NVCC

Đặc biệt, theo chị Mỹ Duyên cần chuyển từ tư duy đưa doanh nhân trẻ đi nước ngoài để tham quan, học hỏi sang đưa doanh nhân trẻ ra thế giới để tìm kiếm thị trường, khách hàng, công nghệ và đối tác thực sự.

Các chương trình nên có quá trình tuyển chọn minh bạch, đào tạo trước chuyến đi, phân chia nhiệm vụ, kết nối đối tác theo ngành nghề và hỗ trợ tiếp tục sau chương trình. Hiệu quả cần được đánh giá bằng số cuộc kết nối kinh doanh có chất lượng, cơ hội hợp tác, hợp đồng thương mại và khả năng ứng dụng những kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn.

Nữ doanh nhân nói: "Tôi tin rằng nếu được trao cơ hội tiếp cận môi trường kinh doanh toàn cầu từ sớm, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có thêm năng lực để cạnh tranh và phát triển những thương hiệu vươn ra ngoài biên giới".

Thứ ba, theo nữ doanh nhân cần có chiến lược mạnh mẽ hơn để xây dựng, quảng bá và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

"Đây là điều tôi đặc biệt trăn trở. Việt Nam có rất nhiều sản phẩm, dịch vụ và năng lực chuyên môn chất lượng cao, thậm chí có những thế mạnh đáng tự hào trong khu vực và trên thế giới, nhưng mức độ nhận diện của chúng ta trên thị trường quốc tế vẫn chưa tương xứng", chị Mỹ Duyên bày tỏ và chỉ ra chẳng hạn trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thông tin, phần mềm, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ chuyên môn và công nghiệp sáng tạo, Việt Nam có không ít doanh nghiệp, chuyên gia và sản phẩm có năng lực cạnh tranh. Thế nhưng, những thành tựu ấy vẫn chưa được truyền thông đủ mạnh và có hệ thống để hình thành nhận diện rõ nét trên thị trường quốc tế.

Chị Mỹ Duyên cho rằng nếu chỉ tập trung nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng dịch vụ mà chưa đầu tư tương xứng cho marketing quốc tế, truyền thông thương hiệu và xúc tiến thị trường, thì sẽ rất khó khai thác hết những giá trị kinh tế mà chúng ta đang sở hữu.

"Vì vậy, tôi mong Chính phủ có thể nghiên cứu một chiến lược quảng bá thương hiệu quốc gia đa ngành, trong đó xác định những lĩnh vực Việt Nam thực sự có lợi thế cạnh tranh để xây dựng các chiến dịch truyền thông và xúc tiến quốc tế có trọng tâm", nữ doanh nhân kiến nghị.

Chị Mỹ Duyên tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ mong muốn được hỗ trợ, mà còn khát khao được trao cơ hội để chứng minh năng lực, hội nhập và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

"Điều tôi kỳ vọng nhất sau buổi đối thoại là những cơ chế đủ cụ thể để thanh niên Việt Nam không chỉ khởi nghiệp thành công trên quê hương mình, mà còn tự tin bước ra thế giới, mang theo sản phẩm, trí tuệ, thương hiệu và cả những giá trị văn hóa Việt Nam", nữ doanh nhân trẻ Võ Thị Mỹ Duyên kỳ vọng.