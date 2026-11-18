Tiên phong trong chuyển đổi số là sứ mệnh của người trẻ

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Huế với thanh niên diễn ra sáng 18.11, chủ đề trọng tâm là "Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số", thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chủ chốt của thành phố tham dự và trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề mà người trẻ đang quan tâm, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh thanh niên luôn phải mang trong mình khát vọng lớn, hoài bão cao đẹp để cống hiến cho xã hội.

Đối với thành phố Huế, địa phương được đánh giá là có tiềm năng rất lớn, ông Thanh kỳ vọng thanh niên sẽ biết cách giải phóng năng lực sáng tạo của mình. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng với chủ đề của hội nghị lần này, bởi trong thế giới đầy biến động hiện nay, khi nền công nghiệp văn minh và hiện đại đang tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, yêu cầu xây dựng kinh tế số, xã hội số là sứ mệnh bắt buộc mà thanh niên phải tiên phong thực hiện.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, gửi gắm nhiều kỳ vọng đến các bạn trẻ tại hội nghị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng đứng ở tuyến đầu, và ngày nay sứ mệnh đó vẫn không thay đổi. Chủ tịch UBND thành phố Huế mong muốn các bạn trẻ thể hiện tinh thần xung kích bằng cách hãy mạnh dạn đối thoại thẳng thắn, cởi mở với chính quyền để khai thác tối đa năng lực và sức trẻ của mình.

Sôi nổi đối thoại, giải đáp chính sách và kiến tạo không gian khởi nghiệp

Trong phần thảo luận, đoàn viên, thanh niên thành phố Huế đã đặt ra hàng loạt câu hỏi một cách sôi nổi, thẳng thắn và cởi mở xoay quanh nhiều lĩnh vực như khởi nghiệp, các chính sách giáo dục, hoạt động thiện nguyện, nghiên cứu khoa học và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều ý kiến tập trung kiến nghị về các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 – 2030, giải pháp kết nối những người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn di sản, cũng như cách thức tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế xanh...

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi và trao đổi về các vấn đề khởi nghiệp, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, liên quan đến câu hỏi của học sinh Khánh Ngọc (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) về việc liệu các chính sách ưu tiên cho học sinh khu vực miền núi có còn được duy trì khi Huế chính thức lên thành phố trực thuộc T.Ư, đại diện Sở GD-ĐT khẳng định việc chuyển đổi mô hình hành chính không làm giảm đi cơ hội mà ngược lại còn mở ra những điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn cho người dân và học sinh.

Theo vị đại diện này, ngành giáo dục thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường học ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục vùng cao là tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT tại các xã miền núi như Nam Đông hay A Lưới đều đạt 100%.

Đại diện các sở, ban, ngành trực tiếp lắng nghe và giải đáp những vấn đề thiết thực mà thanh niên quan tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho rằng những trăn trở của học sinh Khánh Ngọc là rất thực tế, không chỉ riêng trong giáo dục mà còn tác động đến toàn bộ bức tranh kinh tế, xã hội hiện tại.

Theo ông Thanh, việc chuyển từ cấp tỉnh lên thành phố trực thuộc T.Ư là niềm vinh dự lớn lao, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên xuất phát điểm và sự chênh lệch giữa các vùng miền vẫn còn đáng kể. Do đó, trách nhiệm của thành phố trong thời gian tới là vừa phải tạo đà phát triển bứt phá, vừa phải đặc biệt quan tâm giải quyết khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Thành phố sẽ triển khai các chương trình đầu tư và mục tiêu cụ thể để người dân vùng núi dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống; đồng thời thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào miền núi với khu vực thành thị.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đưa dịch vụ hiện đại đến với người dân miền núi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Càng về cuối, không khí hội nghị càng trở nên sôi nổi với các câu hỏi chuyên sâu về AI, chính sách hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung số và các cơ chế phát triển du lịch sinh thái.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã đánh giá cao sự tham gia tích cực, mạnh dạn của các bạn trẻ trong việc đặt ra những vấn đề thiết thực, bám sát chủ đề đề ra. Đồng thời, các sở, ban, ngành chuyên môn cũng đã giải trình cơ bản đầy đủ các nội dung mà thế hệ trẻ quan tâm.

Ông Lê Trí Thanh biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần xung kích của người trẻ, đồng thời kỳ vọng thanh niên Huế sẽ đúc rút được những bài học bổ ích cho định hướng và hoài bão của bản thân thông qua các nội dung đã trao đổi.

Theo ông Lê Trí Thanh, sự thành công vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mỗi cá nhân, tập thể và cộng đồng. Về phía Nhà nước, chính quyền sẽ có trách nhiệm ban hành các cơ chế, chính sách mang tính kiến tạo, xây dựng một môi trường phát triển lành mạnh để khai thác tối đa nguồn lực của thanh niên đóng góp cho sự phát triển chung.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà tuyên dương những người trẻ có tinh thần xung kích, sáng tạo trong công cuộc xây dựng kinh tế xanh và xã hội số ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lê Trí Thanh cho rằng trong quá trình làm việc và cống hiến, chắc chắn sẽ có những lúc gặp khó khăn, vướng mắc. Khi ấy, thanh niên phải biết chủ động vượt qua cái bóng của chính mình, dũng cảm đối mặt với thực tế, với mọi thử thách; hãy xem những khó khăn, thách thức đó chính là cơ hội quý giá để bản thân trưởng thành. Các cơ quan, ban ngành của thành phố sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các bạn.

Ông Lê Trí Thanh thông tin thêm, thành phố Huế đang chuẩn bị đưa vào hoạt động Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Đây sẽ là địa chỉ tin cậy để các bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp đến chia sẻ, trao đổi ý tưởng, tiến hành thí điểm các mô hình kinh doanh, tạo ra không gian giao lưu hiệu quả giữa các doanh nghiệp và những người trẻ đầy đam mê.

Hiện tại, trung tâm đang tích cực nghiên cứu các mô hình tiên tiến trên thế giới để đưa vào vận hành thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho người trẻ Huế thỏa sức sáng tạo và cống hiến.