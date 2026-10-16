Chiều 15.10, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên TP.Huế tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội với chủ đề "Thanh xuân tiếp bước - Khát vọng vươn xa".

Chương trình nhằm tri ân các thế hệ cán bộ Hội đi trước và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên.

Anh Nguyễn Thanh Hoài phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÌNH THIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Huế, nhấn mạnh dịp kỷ niệm là thời điểm để tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và suy ngẫm về trách nhiệm của các thế hệ tiếp nối.

Thay mặt cán bộ, hội viên và thanh niên thành phố, anh Nguyễn Thanh Hoài gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định lòng biết ơn sẽ được thể hiện bằng trách nhiệm giữ gìn sự gắn bó của Hội với thanh niên, làm tốt công việc và phát huy những giá trị đã được gây dựng.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, thanh niên Huế ngày nay đứng trước nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và mở rộng giao lưu, đi kèm yêu cầu cao hơn về bản lĩnh, khả năng thích ứng cũng như trách nhiệm với quê hương. Khát vọng của tuổi trẻ cần được nuôi dưỡng bằng năng lực thực tế, sự học tập nghiêm túc, kỷ luật và kiên trì.

Ban tổ chức đã tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân có đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng và quê hương ẢNH: BÌNH THIÊN

Anh Hoài nhấn mạnh người trẻ cần hiểu rõ những giá trị di sản được thừa hưởng để trân trọng, gìn giữ và tiếp tục làm phong phú bằng sức sáng tạo của thế hệ hôm nay. Tình yêu Huế có thể bắt đầu từ sự hiểu biết về một di sản, một nghề truyền thống hay một câu chuyện địa phương, từ đó thể hiện qua ứng xử, sản phẩm sáng tạo và các việc làm thiết thực.

Bên cạnh đó, anh Hoài kỳ vọng thanh niên Huế sẽ chủ động trước các vấn đề của cộng đồng như hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, bảo vệ môi trường, chăm lo hoàn cảnh khó khăn và tham gia xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 27 tập thể và 54 cá nhân có đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng và quê hương.

Với tinh thần "Thanh xuân tiếp bước - Khát vọng vươn xa", tuổi trẻ Huế cam kết tiếp tục trân trọng những giá trị được trao truyền, nỗ lực làm tốt công việc hiện tại và tạo nền tảng vững chắc cho các thế hệ tiếp nối.