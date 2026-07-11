Sau phản ánh ô nhiễm bụi than, doanh nghiệp chi hơn 3 tỉ đồng để khắc phục

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sau bài viết Tập kết than lộ thiên gần cảng Chân Mây gây ô nhiễm, ghi nhận vào ngày 30.6 (sau 10 ngày bài báo đăng tải) cho thấy sự chuyển biến về khắc phục ô nhiễm bụi than của 2 doanh nghiệp không đồng đều.

Trong khi Công ty CP Tập đoàn LEC (chứa than của Công ty CP Phú Thái Global) chủ động triển khai hàng rào 7 m, phủ bạt bãi chứa và phun rửa phương tiện, hút bụi đường… thì tại bãi tập kết thuộc Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN, hoạt động khắc phục chỉ mang tính đối phó.



Hệ thống tường lưới cao 7 m bao quanh khuôn viên bãi than thuộc Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN vừa được hoàn thiện để ngăn phát tán bụi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, ghi nhận mới nhất vào ngày 10.7 cho thấy thực trạng môi trường tại hai khu vực bãi tập kết này đã có những chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, tại khuôn viên kho bãi của Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN - đơn vị từng bị phản ánh chậm trễ hiện đã hoàn thiện hệ thống tường rào bao quanh, lắp đặt trạm rửa xe tự động, hệ thống phun sương dập bụi trên không và bố trí lực lượng công nhân dọn dẹp vệ sinh mặt đường liên tục.



Trạm rửa xe tự động trị giá 550 triệu đồng được lắp đặt tại lối ra vào bãi tập kết nhằm làm sạch phương tiện trước khi rời bãi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 11.7, đại diện Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN xác nhận, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu các phản ánh từ dư luận, báo chí và chỉ đạo từ cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp đã lập tức rà soát, chủ động triển khai phương án khắc phục toàn diện với tổng kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật gần 3 tỉ đồng, kết hợp chi phí vận hành duy trì hàng tháng nhằm giải quyết tình trạng phát tán bụi mịn và nước thải.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã chi 1,1 tỉ đồng xây dựng hệ thống tường lưới cao 7 m bao quanh toàn bộ khuôn viên, tạo vách ngăn kiên cố nhằm ngăn chặn gió cuốn bốc bụi than ra các khu vực lân cận.

Cùng với đó, đầu tư 550 triệu đồng lắp đặt hệ thống rửa xe tự động tại lối ra vào bãi bốc xếp. Thiết bị này đảm bảo toàn bộ phương tiện vận chuyển đều được làm sạch lốp và gầm, ngăn chặn việc kéo theo bùn than ra các tuyến đường giao thông chính.

Hệ thống phun sương hoạt động liên tục nhằm làm ẩm bề mặt bãi than và dập bụi mịn ngay tại nguồn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vị đại diện này cho biết, cũng đã đầu tư 320 triệu đồng lắp đặt thiết bị phun sương trên không nhằm làm ẩm bề mặt bãi than và dập bụi mịn ngay tại nguồn trong suốt quá trình bốc xếp, vận chuyển.

Đặc biệt, đầu tư 360 triệu đồng xây dựng đồng bộ hệ thống hào thu gom quanh bãi chứa để dẫn toàn bộ nước mưa cuốn theo mùn than vào khu xử lý tập trung, chấm dứt hiện tượng nước thải đen tràn ra mặt lộ khi có mưa lớn.

Ngoài khu vực nội bộ, doanh nghiệp này cũng đã chỉnh trang hạ tầng giao thông ngoại vi trị giá 570 triệu đồng để cải tạo toàn diện hệ thống đường và chỉnh trang vỉa hè ngay trước mặt bằng mặt tiền của doanh nghiệp nhằm đảm bảo mỹ quan.

Doanh nghiệp này cũng đầu tư xe phun sương lưu động để dập bụi tại các điểm đào xới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Xe tưới nước hoạt động để giảm thiểu bụi than tại kho bãi của Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Doanh nghiệp này phủ bạt để giảm thiểu bụi than ra môi trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, đại diện Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng VN khẳng định sẽ duy trì nghiêm túc các phương án này trong suốt quá trình hoạt động. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê xe vệ sinh môi trường chuyên dụng với chi phí 130 triệu đồng/tháng để thực hiện quét dọn, hút bụi và rửa đường định kỳ quanh khu vực bãi bến.

Như vậy, sau các phản ánh liên tục của Báo Thanh Niên cùng sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý và lực lượng Công an thành phố Huế, bước đầu ghi nhận, cả hai đơn vị tập kết than lớn cạnh cảng Chân Mây đều đã có những động thái đầu tư hạ tầng kỹ thuật nghiêm túc, giảm thiểu tình trạng ô môi trường không khí tại khu vực.