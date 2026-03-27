Chính trị

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tái đắc cử

Thanh Duy
27/03/2026 18:06 GMT+7

Cần Thơ vừa tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 27.3, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu đã bầu 4 Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ mới, gồm: bà Mã Thị Tươi (Phó chủ tịch Thường trực), ông Lý Rotha, bà Võ Thị Mỹ Trang và ông Trần Quốc Vũ.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được bầu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu 5 Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới, gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi và ông Trần Chí Hùng.

Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để kỳ họp thật sự là bước khởi đầu vững chắc cho cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho những quyết sách lớn của thành phố trong giai đoạn mới, các cán bộ của bộ máy chính quyền cần có tư duy đột phá, có tầm nhìn chiến lược, có quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đến cùng.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2021 là tăng cường công tác rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng, ban hành chính sách đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số, đưa kinh tế thành phố ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả và thực chất.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Kiểm tra tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nhiều vấn đề để thành phố thực hiện tốt công tác bầu cử khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

