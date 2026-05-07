Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch IEMS bị bắt vì tổ chức thi tiếng Anh 'chui' cho 80.000 người

Tuyến Phan
Tuyến Phan
07/05/2026 06:59 GMT+7

Chủ tịch IEMS Đỗ Văn Mạnh bị bắt giam với cáo buộc tổ chức trái phép hơn 120 kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, thu hút hơn 80.000 người tham gia.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, trú tại Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị bắt còn có Đặng Thị Huyền (30 tuổi, trú tại Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, hiện trú tại Hà Nội).

Chủ tịch IEMS bị bắt vì tổ chức thi tiếng Anh 'chui' cho 80.000 người- Ảnh 1.

Bị can Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch IEMS

ẢNH: CMH

3 bị can được xác định liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu chưa được cấp phép.

Theo đó, Đỗ Văn Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng trực tuyến về đào tạo, thi tiếng Anh thành tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu, có tên Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.

Bị can chỉ đạo nhân viên thuê người làm phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC. Trên thực tế, tổ chức này chưa hề được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Với vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm đối tượng tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Mỗi trường hợp tham gia thi, nhóm này thu từ 2 - 18 triệu đồng, thu lời bất chính gần 200 tỉ đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép; cảnh giác trước các quảng cáo "thi dễ, cấp nhanh" trên mạng xã hội…

Công an cũng đề nghị những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do đường dây này tổ chức chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bộ Công an hướng dẫn tố giác khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Bộ Công an hướng dẫn tố giác khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo

Khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo, người dân có thể gửi đơn tố giác đến công an nơi xảy ra vụ việc (nếu xác định được địa điểm) hoặc gửi email về Bộ Công an để được tiếp nhận, giải quyết.

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch IEMS Chủ tịch IEMS bị bắt giam lừa đảo thi tiếng anh lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng anh tiếng anh IEMS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận