Chủ tịch IEMS bị bắt vì tổ chức thi tiếng Anh 'chui' cho 80.000 người

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, trú tại Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị bắt còn có Đặng Thị Huyền (30 tuổi, trú tại Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, hiện trú tại Hà Nội).

Bị can Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch IEMS ẢNH: CMH

3 bị can được xác định liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu chưa được cấp phép.

Theo đó, Đỗ Văn Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng trực tuyến về đào tạo, thi tiếng Anh thành tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu, có tên Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.

Bị can chỉ đạo nhân viên thuê người làm phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC. Trên thực tế, tổ chức này chưa hề được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Với vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm đối tượng tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Mỗi trường hợp tham gia thi, nhóm này thu từ 2 - 18 triệu đồng, thu lời bất chính gần 200 tỉ đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép; cảnh giác trước các quảng cáo "thi dễ, cấp nhanh" trên mạng xã hội…

Công an cũng đề nghị những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do đường dây này tổ chức chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.