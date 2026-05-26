Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam ra thông báo 'nóng' chấn chỉnh nội bộ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
26/05/2026 11:06 GMT+7

Lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam vừa có thông báo 'Về việc thống nhất đầu mối ký, phát hành văn bản, cung cấp thông tin và trao đổi chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam'.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngày 25.5, ông Phạm Văn Tiền, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam có thông báo "Về việc thống nhất đầu mối ký, phát hành văn bản, cung cấp thông tin và trao đổi chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam". Đây được xem là động thái chấn chỉnh hoạt động của liên đoàn trước những lùm xùm liên tiếp về việc tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad và đề nghị của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) về xác minh dấu hiệu sai phạm của 2 khóa học HLV được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam ra thông báo 'nóng' chấn chỉnh nội bộ- Ảnh 1.

Liên đoàn Cờ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gặp nhiều "sóng gió"

ẢNH: CỤC TDTT VIỆT NAM

Được biết để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam được thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch và phù hợp với Điều lệ liên đoàn; trong thời gian rà soát, kiện toàn quy trình nội bộ, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam ra thông báo gửi đến Ban chấp hành, Ban thường vụ, các ban chuyên môn, văn phòng.

Thông báo nhấn mạnh: "Các cá nhân, ban chuyên môn, văn phòng, bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân có liên quan không tự ý sử dụng danh nghĩa, chức danh, con dấu, biểu trưng, tài khoản, địa chỉ thư điện tử hoặc tên Liên đoàn Cờ Việt Nam để phát hành văn bản, thông báo, tài liệu, thư mời, nội dung thu tiền, nội dung đối ngoại, báo cáo, giải trình,cung cấp thông tin hoặc phát ngôn chính thức nếu chưa được Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam phê duyệt hoặc ủy quyền bằng văn bản.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình vụ FIDE nghi có sai phạm tài chính

Các ý kiến trao đổi, phát biểu, thư điện tử, tin nhắn, bài viết, tài liệu hoặc thông tin do cá nhân, bộ phận tự cung cấp ra bên ngoài khi chưa được Chủ tịch Liên đoàn phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản thì được hiểu là ý kiến cá nhân, không phải quan điểm chính thức, kết luận chính thức hoặc cam kết chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam".

Được biết trong hôm nay, lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ có buổi làm việc với Cục TDTT Việt Nam về các vấn đề phát sinh trong thời gian gần đây gây bức xúc trong dư luận. 



Tin liên quan

Bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam

Bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam

Bê bối của Liên đoàn Cờ VN đang khiến những người yêu mến môn thể thao trí tuệ này lo lắng và bức xúc.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình khẩn cấp vụ bị FIDE ‘tố’ có dấu hiệu sai phạm tài chính

FIDE ‘tố’ Liên đoàn Cờ Việt Nam có dấu hiệu sai phạm tài chính: Cục TDTT Việt Nam yêu cầu nóng

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn cờ việt nam Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam ra thông báo 'nóng' Liên đoàn cờ Việt Nam chấn chỉnh nội bộ Cờ vua Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận