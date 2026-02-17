Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc Xuân Bính Ngọ: Vận hội Thiên Mã, TP.HCM bứt phá

Sỹ Đông
Sỹ Đông
17/02/2026 18:24 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng 'Thiên Mã' mạnh mẽ và kiêu hãnh, TP.HCM đứng trước vận hội mới để bứt phá.

Trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi thư chúc tết tới toàn thể người dân, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, năm 2025 vừa qua đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. TP.HCM đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay hình hài của một "siêu đô thị" hiện đại bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, TP.HCM đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM đứng trước vận hội mới để bứt phá - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ, đằng sau những con số tăng trưởng và diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của người dân thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng "Thiên Mã" mạnh mẽ và kiêu hãnh, TP.HCM đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, thành phố quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất, tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối; đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Đặc biệt, TP.HCM hướng tới xây dựng một chính quyền "phục vụ - kiến tạo", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM đứng trước vận hội mới để bứt phá - Ảnh 2.

Linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ, phía trước trụ sở UBND TP.HCM (phường Sài Gòn)

ẢNH: ĐỘC LẬP

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM tin tưởng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân thành phố đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của đồng bào sẽ là động lực quan trọng để TP.HCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được dành 2 câu thơ chúc mỗi gia đình, mỗi người dân TP.HCM:

Gia đạo bình an - Tâm hồn thư thái,

Vạn sự hanh thông - Mã đáo thành công!

Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM chính thức mở rộng quy mô với việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị rộng hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TP.HCM trở thành một "siêu đô thị quốc tế", với việc hình thành mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt trên thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, với kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ chuyển biến thực chất, rõ nét trong năm 2026

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ chuyển biến thực chất, rõ nét trong năm 2026

Mục tiêu cao nhất của năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị, phát triển kinh tế và phục vụ người dân, doanh nghiệp, theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Được tết Bính Ngọ 2026 siêu đô thị TP.HCM TP.HCM Chúc mừng năm mới vận hội thiên mã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận