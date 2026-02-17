Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc Xuân Bính Ngọ: Vận hội Thiên Mã, TP.HCM bứt phá

Trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi thư chúc tết tới toàn thể người dân, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, năm 2025 vừa qua đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. TP.HCM đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay hình hài của một "siêu đô thị" hiện đại bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, TP.HCM đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ, đằng sau những con số tăng trưởng và diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của người dân thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng "Thiên Mã" mạnh mẽ và kiêu hãnh, TP.HCM đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, thành phố quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất, tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối; đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Đặc biệt, TP.HCM hướng tới xây dựng một chính quyền "phục vụ - kiến tạo", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ, phía trước trụ sở UBND TP.HCM (phường Sài Gòn) ẢNH: ĐỘC LẬP

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM tin tưởng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân thành phố đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của đồng bào sẽ là động lực quan trọng để TP.HCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được dành 2 câu thơ chúc mỗi gia đình, mỗi người dân TP.HCM:

Gia đạo bình an - Tâm hồn thư thái,

Vạn sự hanh thông - Mã đáo thành công!

Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM chính thức mở rộng quy mô với việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị rộng hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TP.HCM trở thành một "siêu đô thị quốc tế", với việc hình thành mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt trên thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, với kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.