Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Đậu Tiến Đạt
19/03/2026 06:00 GMT+7

Sáng 18.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia, Ả Rập Xê Út và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica nhân dịp trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại VN.

Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Sopharath, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các kênh; tăng cường hợp tác, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên cần đẩy mạnh kết nối kinh tế, coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các Đại sứ trình quốc thư tại VN năm 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Campuchia tại VN Touch Sopharath

ẢNH: TTXVN

Chúc mừng ông Thamer Mohammed al-Gosaibi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ả Rập Xê Út tại VN, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa VN và Ả Rập Xê Út; cảm ơn Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ công dân VN sơ tán, quá cảnh; đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại VN để lưu trữ, trung chuyển và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Đông Nam Á. Đại sứ Ả Rập Xê Út khẳng định sẽ thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã ký kết; bày tỏ phía Ả Rập Xê Út sẵn sàng hỗ trợ VN trong lĩnh vực Halal, cũng như các lĩnh vực khác.

Chúc mừng ông Jean-Francois Harvey cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dominica đầu tiên tại VN, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng đại sứ sẽ là cầu nối tích cực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ song phương VN - Cộng đồng Thịnh vượng Dominica; khẳng định VN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại VN.

Đại sứ Jean-Francois Harvey cho biết VN là nước đầu tiên Dominica thành lập đại sứ quán ở Đông Nam Á; khẳng định Dominica luôn coi trọng vai trò của VN ở khu vực và trên thế giới; cam kết nỗ lực thúc đẩy và mở rộng quan hệ với VN trên các lĩnh vực trong những năm tới.


Tin liên quan

Không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật với cá nhân, hộ kinh doanh

Không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật với cá nhân, hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cần được hưởng cơ chế phù hợp, để không tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ pháp luật.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc tết Bính Ngọ 2026

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường trình quốc thư Đại sứ Campuchia đại sứ Ả Rập Xê Út đại sứ Dominica
