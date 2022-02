Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tỉnh Bình Định bảo vệ đầm Thị Nại

Sáng 16.2, nhân dịp công tác tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác T.Ư đã dự lễ công bố H.Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cao đời sống người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước chúc mừng chính quyền và nhân dân Bình Định vì địa phương này đã có 84/113 đạt xã nông thôn mới, ở mức cao bình quân chung của cả nước. Theo Chủ tịch nước, xây dựng nông thôn mới là cần thiết để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch nước rất vui mừng vì H.Tuy Phước đã giảm mạnh số hộ nghèo, đạt mức thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm.

“Nông thôn mới không chỉ là hình thức bên ngoài mà phải có nội dung bên trong, gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân; giữ gìn vốn quý về văn hóa con người Việt Nam, xây dựng văn hóa tình làng nghĩa xóm, tôn sư trọng đạo, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn... Nông thôn mới còn là đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo an ninh nông thôn; xây dựng một huyện nông thôn mới hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm…”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị H.Tuy Phước phải hướng đến hiện đại hóa hơn nữa về khoa học - công nghệ, ngày càng có nhiều sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho TP.Quy Nhơn và các thành phố lớn. Đồng thời, yêu cầu H.Tuy Phước củng cố hệ thống chính trị theo hướng sát dân, sát cơ sở, chia sẻ khó khăn với nhân dân.

Làm tốt rồi nhưng phải làm tốt hơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi H.Tuy Phước “đã làm tốt rồi nhưng phải làm tốt hơn nữa trong bước phát triển tiếp theo”, không được thỏa mãn, bệnh thành tích mà phải phấn đấu hơn nữa. Chính quyền và nhân dân H.Tuy Phước phải giữ vững khát vọng, nêu cao ý chí, đột phá hơn nữa trong phát triển, đưa huyện tiến bước cùng các huyện nông thôn mới tiên tiến khác của Việt Nam. Trong đó, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp số để phục vụ cho dân tốt hơn.





Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Bình Định và H.Tuy Phước cần có kế hoạch cụ thể, với lộ trình, bước đi phù hợp. Trong đó, giữ vững môi trường sống tốt về tự nhiên và xã hội cho người dân.

“Trong vấn đề này, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ đầm Thị Nại với diện tích hơn 5.000 ha, trong đó H.Tuy Phước chiếm hơn một nửa diện tích này. Đây là lá phổi xanh, là vùng sinh thái rất hấp dẫn khi đến TP.Quy Nhơn và H.Tuy Phước”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và 20 nông dân tiêu biểu trên địa bàn H.Tuy Phước.