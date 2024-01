Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trao tặng 1.200 căn nhà tại Sóc Trăng

Ngày 1.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Buổi lễ diễn ra tại xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), do Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 8 từ phải qua) tại lễ bàn giao nhà cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết với tinh thần nhân ái, chung tay giúp đỡ người nghèo có nơi ở ổn định, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ dân. Qua đó, góp phần giúp người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống, xây dựng "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc.

Nguồn kinh phí xây dựng nhà do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 60 tỉ đồng, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh TRẦN THANH PHONG

Đến nay, 1.200 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ gia đình. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn gửi lời cám ơn đến Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; đồng thời cám ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, được tỉnh thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, có kế hoạch, lộ trình chi tiết, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực.

Chúc mừng các hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn với ngôi nhà mới, bà con an tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh TRẦN THANH PHONG

Ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng 1.200 căn nhà, Bộ Công an quyết định tặng bằng khen 2 tập thể, 27 cá nhân; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 36 tập thể, 49 cá nhân.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh (ngụ ấp Châu Thành, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).