Thời sự

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TTXVN
12/10/2025 06:34 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (QH) VN (6.1.1946 - 6.1.2026), sáng 11.10, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, An Giang.

Chủ tịch QH và đoàn đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những cống hiến to lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch QH khẳng định các thế hệ đại biểu QH nguyện tiếp nối, phát huy thành quả của các thế hệ tiền bối, vững mãi niềm tin theo Đảng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng QH VN phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch QH chúc An Giang sẽ phát triển nhanh, vững chắc, cùng với sự đi lên của đất nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đề nghị tỉnh thường xuyên quan tâm đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, để nơi đây tiếp tục là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công và trẻ em, đồng bào dân tộc nghèo ở xã Mỹ Hòa Hưng, P.Vĩnh Tế và P.Châu Đốc (An Giang).

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích báo chí giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích báo chí giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật Báo chí (sửa đổi) cần đảm bảo các nguyên tắc đảm bảo khả thi, phù hợp với chuyển đổi số và khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc vào ngân sách.

