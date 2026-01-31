Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Cần Thơ

Tuyến Phan
31/01/2026 06:33 GMT+7

Chiều 30.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng VN vẫn đạt mức tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực châu Á và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.260 USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 930 tỉ USD; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,4 triệu tỉ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng TP.Cần Thơ đóng góp khoảng 5,5 tỉ USD cho nền kinh tế cả nước. Cùng đó, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian qua được triển khai quyết liệt, bài bản, tạo dấu ấn lớn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết tặng các gia đình chính sách ở P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Ảnh: Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ P.Bình Thủy khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn địa phương; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết theo chỉ đạo của T.Ư. Về phía TP.Cần Thơ, cần tập trung chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ cần quyết tâm tổ chức và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2026; thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư và theo chỉ đạo của Tổng Bí thư lấy năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

"Cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với Cần Thơ. Thành phố cần quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, muốn vậy phải từ các phường, xã quyết tâm quyết liệt cao hơn nữa để xây dựng phát triển, thực hiện các chỉ tiêu KT-XH", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

