Chiều 21.11, sau 27 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật.

Trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 ẢNH: GIA HÂN

Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Điều này khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Cùng đó là báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Quyết tâm phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, xuyên suốt kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra ẢNH: GIA HÂN

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp cần khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được thông qua, đưa quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

Cùng đó là tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24.11, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc đồng bào cả nước có ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân; cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.