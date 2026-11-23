Sáng 23.11, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh).

Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các lãnh đạo cơ quan Trung ương.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết; Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Tham dự hội nghị còn có các cơ quan ngoại giao đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược, giới chuyên gia, nhà khoa học và người dân thành phố với quy mô 1.000 đại biểu dự trực tiếp và truyền hình trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 31.10, đặt ra nhiều mục tiêu trọng tâm gắn với từng mốc năm 2030, 2045, 2075 và xa hơn.

Cụ thể, đến năm 2030, TP.HCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế. Thành phố cũng đặt ra tầm nhìn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các lãnh đạo cơ quan Trung ương dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến năm 2045, TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có đời sống văn hóa - xã hội đặc sắc, chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, TP.HCM định hướng trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Siêu đô thị đa cực, đa trung tâm trong quy hoạch tổng thể TP.HCM

Bản quy hoạch cũng định hướng mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với cấu trúc 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển. Trong đó, các cực động lực tập trung những ngành kinh tế chủ lực; các trung tâm vệ tinh bổ trợ về việc làm, dịch vụ và hạ tầng; còn 5 hệ liên kết chiến lược bảo đảm kết nối toàn thành phố.

5 cực động lực là những không gian chiến lược tập trung các ngành kinh tế chủ lực, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tăng trưởng và lan tỏa phát triển.

Cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, tập trung tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm và đoạn trung tâm 2 bên sông Sài Gòn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong đó, cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, tập trung tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm và đoạn trung tâm 2 bên sông Sài Gòn. Đây tiếp tục là trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, văn hóa và đối ngoại. Thành phố ưu tiên cải tạo, tái thiết đô thị hiện hữu, bảo tồn di sản, phát triển các dịch vụ tài chính và kinh tế sáng tạo, đồng thời khai thác không gian ngầm và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Cực đổi mới sáng tạo phía đông, gồm Thủ Đức - Thuận An - Dĩ An - Tân Uyên, kết nối với sân bay Long Thành. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục đại học, khởi nghiệp và đô thị tri thức. Các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ sẽ hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cực công nghiệp, logistics phía bắc, tập trung tại Thủ Dầu Một - Bến Cát - Bàu Bàng và các khu vực liên quan. Định hướng là chuyển từ những khu công nghiệp đơn chức năng sang hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ tích hợp, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và các trung tâm phân phối hàng hóa.

Cực cảng biển, thương mại tự do và công nghiệp năng lượng phía nam, trải dài từ Châu Đức, Phú Mỹ xuống Long Sơn, Bà Rịa và khu vực cảng biển Cần Giờ. Nơi đây phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, logistics, hàng hải và năng lượng, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố và cả nước.

Cực đô thị, giáo dục, y tế phía tây, không gian từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn. Thành phố định hướng hình thành các khu đô thị đồng bộ, tích hợp trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu, dịch vụ triển lãm cấp vùng và các trung tâm việc làm mới. Đây được xem là hướng phát triển quan trọng để phân bố lại dân cư, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

5 trung tâm vệ tinh mở rộng không gian sống và việc làm

Bên cạnh 5 cực động lực, quy hoạch xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên.

Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái biển đảo, nghỉ dưỡng chất lượng cao, di sản lịch sử và nghiên cứu khoa học, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng - biển.

Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm được định hướng thành chuỗi đô thị du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ biển quốc tế, kết hợp thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, sự kiện và kinh tế đêm.

Sông Sài Gòn là một trong các hệ liên kết chiến lược các đô thị của TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hóc Môn - Củ Chi phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ cửa ngõ Tây Bắc, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, logistics nông sản và du lịch văn hóa lịch sử.

Bàu Bàng hướng đến mô hình đô thị công nghiệp thế hệ mới, tập trung công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh, công nghiệp xanh và logistics đường bộ, đường sắt. Bắc Tân Uyên phát triển dịch vụ công nghiệp, logistics, giáo dục đại học và đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.