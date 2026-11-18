UBND TP.HCM vừa ban hành điều chỉnh kế hoạch công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đó, hội nghị công bố dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 23.11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh).

Đây là địa điểm mới được lựa chọn thay cho phương án tổ chức tại địa điểm dự kiến trước đó là Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala. Không chỉ thay đổi địa điểm tổ chức, quy mô hội nghị cũng được nâng tầm với khoảng 500 đại biểu, đặc biệt là sự tham dự của lãnh đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng mời đại diện các địa phương lân cận gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp lớn, chuyên gia, cơ quan báo chí và đại diện các cơ quan nước ngoài.

Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ phát biểu khai mạc, trình chiếu phim giới thiệu những nội dung chính của quy hoạch tổng thể, giới thiệu bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển thành phố. Tiếp đó, lãnh đạo Trung ương sẽ phát biểu chỉ đạo, đại diện doanh nghiệp phát biểu.

Một nội dung đáng chú ý là TP.HCM dự kiến công bố và trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (đợt 2).

TP.HCM sẽ công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm vào ngày 23.11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh hội nghị, TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm quy hoạch trong một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM để người dân, doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao điều hành triển lãm, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn sử dụng bản đồ số, giải đáp và tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu công khai hồ sơ quy hoạch được phép công bố, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức.

Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Tài chính, các sở, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu được giao đăng tải, phổ biến thông tin quy hoạch trên các cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, dẫn liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức.