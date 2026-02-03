Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Hạ viện Jordan

TTXVN - Văn Chung
03/02/2026 04:40 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thăm chính thức VN từ 2 - 5.2.

Chiều 2.2, ngay sau lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH hai nước.

Tại hội đàm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Jordan nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao; tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn của QH hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Thượng viện Jordan Faisal El-Fayez sớm sang thăm VN. Chủ tịch Hạ viện Jordan đã trân trọng mời Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn sớm thăm chính thức Vương quốc Jordan. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian cụ thể qua đường ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH (4.3.1946 - 4.3.2026). Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.


