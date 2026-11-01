Chủ tịch Tân Thuận Phong chỉ đạo 'giấu' 410 tỉ đồng doanh thu trên Excel

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố vụ án "gây ô nhiễm môi trường" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong cùng một số đơn vị liên quan.

Bị can Bùi Văn Bình (64 tuổi), Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc doanh nghiệp này) bị truy tố về cả hai tội danh nêu trên.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Bùi Đình Chung (áo đen), cựu Giám đốc Công ty Đông Dương 3 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hơn 410 tỉ đồng bỏ ngoài sổ sách

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong vốn điều lệ 179 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu. Ông Bình sở hữu hơn 98% vốn, trực tiếp quản lý, điều hành, quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Từ năm 2021 - 2025, công ty thu gom nhiều loại phế liệu (đồng sunfat, kẽm sunfat…) rồi bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu. Tuy nhiên, việc mua bán không có hợp đồng, cũng không xuất hóa đơn GTGT.

Một mặt, ông Bình chỉ đạo thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân. Số tiền được ghi chép, theo dõi riêng trên phần mềm Excel mà không đưa vào hệ thống kế toán kê khai thuế.

Mặt khác, kế toán trưởng và các nhân viên sẽ sử dụng phần mềm để theo dõi các khoản doanh thu có hợp đồng, hóa đơn, phục vụ việc kê khai thuế.

Kết quả kiểm tra xác định Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách kế toàn phần doanh thu hơn 410 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 12,3 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm trên, doanh nghiệp của ông Bình ký hợp đồng với Công ty Huaping Việt Nam để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có "cát cháy".

Từ tháng 2 đến tháng 9.2025, Công ty Huaping chuyển giao cho Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn "cát cháy". Công ty Tân Thuận Phong không trực tiếp xử lý mà vận chuyển đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận hơn 2.663 tấn.

Trong số này, gần 985 tấn "cát cháy" được sử dụng chôn lấp, san nền trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận. Cơ quan tiến hành tố tụng kết luận việc chuyển giao "cát cháy" chưa qua xử lý cho doanh nghiệp không có chức năng tiếp nhận, xử lý là không đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Dặn con gái chuẩn bị hàng chục tỉ để "giảm nhẹ sai phạm"

Cáo trạng còn thể hiện năm 2025, sau khi bị triệu tập, ông Bình bảo con gái thu xếp tiền đưa cho vợ hai của mình, nhằm tìm cách khắc phục, giảm nhẹ sai phạm. Sau khi vay mượn, thế chấp tài sản, con gái ông Bình dồn được hơn 21 tỉ đồng và 1,2 triệu USD.

Nhận tiền, vợ hai của ông Bình gặp gỡ, trao đổi với một số người quen để tìm cách khắc phục nhưng do chưa thực hiện được nên dùng số tiền trên gửi tiết kiệm, cho vay và cất giữ tại nhà.

Làm việc với cơ quan điều tra, cả con gái và vợ hai của ông Bình thống nhất nộp 960.000 USD cùng hơn 27 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can.

Ngoài nội dung trên, cáo trạng còn cho thấy sau khi ông Bình bị bắt tạm giam, vợ bị can liên hệ với một cán bộ cảnh sát môi trường để nhờ hướng dẫn thủ tục tiếp tế thuốc cho chồng. Gửi thuốc xong, bà đưa 20 triệu cảm ơn.

Kết quả điều tra xác định việc thăm gặp, tiếp tế thực hiện đúng quy định. Hành động cảm ơn diễn ra sau khi thăm gặp đã hoàn tất, nên chưa có căn cứ xử lý đưa và nhận hối lộ.

Giữa tháng 10.2025, vợ ông Bình còn hẹn gặp vị công an rồi tự để vào trong ô tô của ông một hộp bánh, bên trong có 49.300 USD. Ông này chủ động tìm cách trả lại.

Dù được xác định không có dấu hiệu hình sự, nhưng vị công an nhận thức đã vi phạm quy định của ngành nên làm đơn xuất ngũ và được chấp nhận.