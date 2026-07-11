Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung - Triều duy trì 'quyết tâm chiến lược'

Trong cuộc gặp nói trên, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí lấy việc kỷ niệm 65 năm ngày ký kết hiệp ước làm cơ hội để khuyến khích nhân dân hai nước tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống và giữ vững quan hệ song phương sôi động trong những năm tới, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong ảnh do KCNA công bố vào ngày 11.7 Ảnh: Reuters

Ông Tập còn nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên cần đảm bảo rằng sự phát triển của quan hệ song phương luôn giúp củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa của mỗi nước.

Nhận thấy bối cảnh quốc tế hiện nay đầy biến động, ông Tập cho rằng hai nước cần duy trì quyết tâm chiến lược, tăng cường lòng tin chiến lược và tiếp tục thực hiện những đồng thuận đạt được giữa ông và ông Kim, đảm bảo quan hệ song phương bắt kịp thời đại.

Về phần mình, ông Pak nói rằng hai nước, được dẫn dắt bởi tinh thần của hiệp ước, đã ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và chung tay bảo vệ hòa bình khu vực cũng như thế giới.

Ông còn cho rằng hoạt động kỷ niệm do hai nước tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp ước một lần nữa chứng minh tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc đã vượt qua thử thách của hoàn cảnh quốc tế thay đổi và có ý nghĩa chiến lược to lớn.

Cũng theo ông Pak, Triều Tiên sẽ kiên quyết thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, ủng hộ Trung Quốc bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình trong các vấn đề như vấn đề Đài Loan, và nỗ lực hết mình để đưa tình đoàn kết, tình hữu nghị và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước lên một tầm cao mới.

Theo những bức thư trao đổi với nhà lãnh đạo Kim và được Hãng thông tấn KCNA công bố hôm nay 11.7, ông Tập nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc đối với tình hữu nghị truyền thống với Triều Tiên sẽ không thay đổi dù tình hình quốc tế có diễn biến như thế nào đi nữa.

Trong một bức thư gửi ông Tập, ông Kim nói rằng tình hữu nghị và hợp tác song phương đã đạt đến một "cấp độ chiến lược mới", theo KCNA.