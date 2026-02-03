Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên tố cáo hiệu trưởng

Liên quan vụ giáo viên tố cáo hiệu trưởng, ngày 3.2, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn (số 1574, do Phó chánh văn phòng Đỗ Thị Tường Vy, ký) gửi UBND xã Đồng Kho, Sở GD-ĐT Lâm Đồng; công văn đồng thời gửi đến Báo Thanh Niên, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, công văn của Văn phòng UBND tỉnh nêu, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Giáo viên tố cáo hiệu trưởng 'lợi dụng chức vụ, hưởng chế độ chính sách trái quy định'; Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Đồng Kho, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin nêu trên, xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung có liên quan theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng yêu cầu phải hoàn thành báo cáo nội dung này trước ngày 9.2.

Trước đó, Báo Thanh Niên nêu việc một giáo viên Trường tiểu học Đức Bình 2, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng (xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cũ) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, tố cáo ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2 "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng chế độ chính sách trái quy định", có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2, ở vùng đặc biệt khó khăn nên giáo viên dạy tại đây được hưởng ưu đãi theo Nghị định 76 của Chính phủ ẢNH: QUẾ HÀ

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Nhựt tự phân công mình dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2; đây là điểm trường được nhà nước cho hưởng các ưu đãi đối với vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế, theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP (ban hành ngày 8.10.2019) của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Từ đó, ông Nhựt được hưởng liên tục 46 tháng trợ cấp với số tiền trên 300 triệu đồng. Trong khi đó, một số giáo viên trực tiếp giảng dạy tại đây trên 50% thời gian, nhưng lại không được hưởng ưu đãi từ Nghị định 76/CP.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nhựt cho biết điểm trường chính chỉ có 6 lớp, điểm trường phụ có đến 10 lớp, trong khi chỉ có trợ cấp cho 15 giáo viên theo quy định mỗi lớp 1,5 giáo viên.

Do vậy, phải thay nhau hưởng các ưu đãi trợ cấp này. Do vậy, năm trước đó cô giáo này đã được hưởng trợ cấp ưu đãi rồi thì năm sau không được hưởng chính sách ưu đãi này nữa, nhường cho người khác. Hiện nay đơn tố cáo đã được gửi đến Công an tỉnh Lâm Đồng và đang được giao cho các phòng nghiệp vụ thụ lý, giải quyết giáo viên tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2.