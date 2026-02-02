Hiệu trưởng bị tố hưởng hơn 300 triệu đồng: Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng lên tiếng

Hiệu trưởng được lĩnh trên 300 triệu đồng đúng hay sai?

Bà L.T.H.V, giáo viên Trường tiểu học Đức Bình 2 (xã Đồng Kho), có đơn gửi đến UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Lâm Đồng tố cáo ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2, "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng chế độ chính sách trái quy định".

Theo đơn tố cáo, Trường tiểu học Đức Bình 2 hiện có 2 điểm trường (2 cơ sở). Trong đó, điểm trường chính không được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù dành cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP (ban hành ngày 8.10.2019) của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Theo phản ánh, chỉ điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2 mới được hưởng các chính sách ưu đãi này.

Từ đây, ông Nguyễn Văn Nhựt đã tự phân công mình dạy 2 tiết/tuần ở điểm trường phụ, nhằm hưởng chính sách ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn liên tục 46 tháng, tổng số tiền được nhận là trên 300 triệu đồng.

Bà V. cho rằng, việc kê khai dạy 2 tiết của ông Nhựt tại điểm trường phụ không đáp ứng điều kiện "làm việc và sinh sống thường xuyên" tại vùng đặc biệt khó khăn như quy định tại của Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

"Hành vi trên có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, vi phạm quy định về quản lý tài chính công và các chính sách ưu đãi đối với cán bộ công tác tại vùng khó khăn".

Trường tiểu học Đức Bình 2, điểm trường chính chỉ có 6 lớp, nên giáo viên đều phải đến dạy điểm trường phụ, nơi có phụ cấp 140% ẢNH: Q.H

Sở GD-ĐT Lâm Đồng trả lời ra sao?

Sau khi nhận được công văn xin ý kiến của UBND xã Đồng Kho liên quan đến việc hiệu trưởng hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt tại điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời UBND xã Đồng Kho (công văn do Giám đốc sở Lê Thị Bích Liên ký ngày 12.11.2025).

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp này được tính theo thời gian thực tế làm việc, nhưng không quá 60 tháng.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng. Tại điều 2 của Nghị định 76/2019/NĐ-CP, đối tượng áp dụng bao gồm công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng dẫn lại nội dung Công văn số 619 ngày 31.10.2025 của UBND xã Đồng Kho, trong đó kế toán nhà trường xác định cán bộ quản lý nhà trường đủ điều kiện hưởng phụ cấp thu hút 70% và đã thực hiện chi trả trong thời gian 46 tháng theo quy định. “Như vậy, việc chi trả phụ cấp thu hút 70% trong thời gian 46 tháng (đối với hiệu trưởng - PV) đã bảo đảm quy định về thời gian hưởng phụ cấp không quá 60 tháng theo điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP”, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng nêu rõ.

UBND xã Đồng Kho cho biết, nội dung giáo viên tố cáo hiệu trưởng đã được Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý ẢNH: Q.H

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính hưởng phụ cấp cho cả tháng. Riêng thời gian nghỉ hè được hưởng lương theo chế độ do cơ quan có thẩm quyền quy định cũng được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn rõ: Để được hưởng các khoản phụ cấp nêu trên, viên chức quản lý phải có thời gian làm việc từ 50% trở lên trong tháng thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp thời gian làm việc dưới 50% trong tháng tại vùng này thì không đủ điều kiện hưởng phụ cấp.

Ngoài ra, theo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, viên chức quản lý các cơ sở giáo dục khi đến công tác tại điểm trường lẻ thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng các khoản phụ cấp theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì không đồng thời được hưởng các khoản phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

Tuy nhiên, đối chiếu với trường hợp ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2, UBND xã Đồng Kho chưa nêu rõ việc ông này có hay không được hưởng đồng thời 2 chính sách phụ cấp nêu trên.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, các giáo viên đến công tác, giảng dạy tại điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2 nếu đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc thực tế thì hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định hiện hành không đặt ra điều kiện “luân phiên được hưởng chính sách” như cách trả lời của ông Nguyễn Văn Nhựt với PV Thanh Niên.

Điểm trường phụ của Trường tiểu học Đức Bình 2, nơi cán bộ, giáo viên đến giảng dạy trên 50% thời gian được hưởng 140% phụ cấp ẢNH: Q.H

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên (ngày 31.1), ông Nguyễn Văn Nhựt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bình 2, cho rằng điểm trường chính chỉ có 6 lớp, trong khi điểm trường phụ có 10 lớp. Theo ông Nhựt, căn cứ tỷ lệ giáo viên/lớp, chỉ có 15 giáo viên đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, nên nhà trường phải thực hiện việc “thay phiên” hưởng chính sách.

“Việc cô V. không được hưởng chính sách ưu đãi trong năm học 2024 - 2025 là do năm học trước cô đã được hưởng, năm sau phải nhường cho người khác”, ông Nhựt giải thích.

Tuy nhiên, ông Nhựt không giải thích hoặc đề cập đến việc bản thân ông được hưởng liên tục phụ cấp ưu đãi trong 46 tháng, với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Liên quan nội dung này, ông Lưu Tấn Nhạn, Chủ tịch UBND xã Đồng Kho, cho biết đơn tố cáo của cô V. hiện đã được chuyển đến Công an tỉnh Lâm Đồng và đang được cơ quan này thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc hiểu và áp dụng Nghị định 76/2019/NĐ-CP giữa lãnh đạo Trường tiểu học Đức Bình 2, giáo viên và UBND xã Đồng Kho hiện vẫn còn những điểm chưa thống nhất. Thực tế này đã phát sinh xung đột về quyền lợi, gây bất ổn trong quá trình thực thi chính sách ưu đãi đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ đó đặt ra yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng cần sớm chỉ đạo Sở GD-ĐT và các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất, nhằm tránh những cách hiểu và áp dụng khác nhau, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ. Việc này không chỉ góp phần ổn định tình hình tại xã Đồng Kho, mà còn tránh ảnh hưởng đến chủ trương phát triển giáo dục tại nhiều vùng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.



