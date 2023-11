Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện các quy định về PCCC

Sáng 5.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị 01 ngày 3.1.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có nhiều kiến nghị đến Chính Phủ, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan sớm có các giải pháp để góp phần đảm bảo công tác PCCC.

Công an TP.HCM kiểm tra PCC tại tòa nhà cao tầng TRẦN DUY KHÁNH

Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết từ khi có chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở 3 cấp (phường, quận và thành phố) với gần 60.000 lượt, xử lý 7.000 trường hợp vi phạm PCCC. Tại TP.HCM có 60.488 nhà chung cư, nhà nhiều căn hộ, nhà trọ, phòng trọ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh… Đây là những nơi có nguy cơ cháy nổ rất cao. Hiện nay TP.HCM có trên 3.200 tổ liên gia PCCC. Thời gian sắp tới UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo thành lập khoảng 80.000 tổ liên gia để đảm bảo được việc thực hành PCCC tại chỗ.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị đến Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Công an và các bộ ngành liên quan khẩn trưởng ra soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn pháp lý về PCCC; Bộ Công an, Bộ Xây dựng sớm thống nhất các quy định quản lý, xử lý các chung cư, tòa nhà cũ; Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật lại chương trình PCCC, thường xuyên tập huống cho công an địa phương về kiến thức, kỹ năng; Chính phủ quan tâm, đầu tư trang bị PCCC cho các địa phương...

Công an TP.HCM kiểm tra hệ thống điện tại cơ sở sản xuất TRẦN DUY KHÁNH

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) Hoàng Tùng cho biết, địa phương này luôn chấp hành, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP.HCM trong công tác đảm bảo PCCC. Hiện nay, TP.Thủ Đức đang thực hiện kiểm tra 3 tháng/lần đối với những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như chung cư cao tầng, khu chế xuất, khu công nghiệp. TP.Thủ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất… Bên cạnh công tác kiểm tra, TP.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC đến từng người dân, học sinh; hướng dẫn người dân chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở sang kinh doanh sản xuất để đảm bảo an toàn PCCC.

Diễn tập PCCC tại nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất TRẦN KHA

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Công an cho biết từ ngày 15.12.2022 đến 15.10.2023 trên toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (trong đó: 1.616 vụ cháy, 1.311 sự cố cháy), làm chết 134 người, bị thương 101 người. Về tài sản ước tính thiệt hại hơn 229 tỉ đồng.

Cả nước xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 18 người. Địa bàn cháy, số vụ cháy ở thành thị chiếm 66,2%, nông thôn số vụ chiếm 38,2%. Trong đó cháy nhà dân chiếm 33,3%, cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chiếm 8,2%; cháy chung cư (chiếm 1,3%); cháy chợ chiếm 1,3%; cháy trung tâm thương mại, siêu thị chiếm 0,7%; cháy vũ trường, bar, karaoke chiếm 0,4%; cháy trụ sở làm việc chiếm 1,5%.

Nguyên nhân các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 61,6%; do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 16,6%; do vi phạm quy định an toàn PCCC chiếm 0,9%, do sự cố kỹ thuật chiếm 1,8%; do tác động hiện tượng thiên nhiên chiếm 1,1%; do tai nạn giao thông chiếm 0,7%.