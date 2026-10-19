Chủ tịch VFF chúc mừng đội nữ TP.HCM I bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận thành tích ấn tượng của đội nữ TP.HCM I khi lần thứ 8 liên tiếp đăng quang tại giải đấu, hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia và giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trong năm 2026.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế và sự ổn định về chuyên môn của đội bóng trong hệ thống bóng đá nữ Việt Nam.

Đội nữ TP.HCM I trở thành tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam khi giành được chức vô địch quốc gia

Với chức vô địch đạt được, đội bóng đá nữ TP.HCM I sẽ đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League mùa giải 2027-2028. Đây là cơ hội để đội tiếp tục khẳng định năng lực tại đấu trường châu lục, góp phần nâng cao vị thế bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn bày tỏ tin tưởng đội bóng sẽ tiếp tục phát huy nền tảng chuyên môn vững chắc, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, duy trì thành tích và gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới; đồng thời chúc đội thi đấu thành công tại đấu trường AFC Women’s Champions League.