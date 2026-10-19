    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Chủ tịch VFF chúc mừng đội nữ TP.HCM I bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia

    Nam Nhi
    Nam Nhi
    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, Ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá nữ TP.HCM I sau khi đội xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

    Trong thư chúc mừng, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận thành tích ấn tượng của đội nữ TP.HCM I khi lần thứ 8 liên tiếp đăng quang tại giải đấu, hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia và giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trong năm 2026. 

    Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế và sự ổn định về chuyên môn của đội bóng trong hệ thống bóng đá nữ Việt Nam.

    Chủ tịch VFF chúc mừng đội nữ TP.HCM I bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia- Ảnh 1.

    Đội nữ TP.HCM I trở thành tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam khi giành được chức vô địch quốc gia

    Với chức vô địch đạt được, đội bóng đá nữ TP.HCM I sẽ đại diện bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League mùa giải 2027-2028. Đây là cơ hội để đội tiếp tục khẳng định năng lực tại đấu trường châu lục, góp phần nâng cao vị thế bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn bày tỏ tin tưởng đội bóng sẽ tiếp tục phát huy nền tảng chuyên môn vững chắc, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, duy trì thành tích và gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới; đồng thời chúc đội thi đấu thành công tại đấu trường AFC Women’s Champions League.

    Tin liên quan

    Dàn sao CLB Ninh Bình tỏa sáng

    Dàn sao CLB Ninh Bình tỏa sáng

    Các cầu thủ từng khoác áo U.23 VN và đội tuyển VN bên phía CLB Ninh Bình đã tỏa sáng trong chiến thắng 4-3 trước HAGL ở vòng 4 V-League 2026 - 2027 diễn ra tối qua 18.10.

    Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ các cựu binh

    Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa nên khoác áo đội tuyển hay U.23 Việt Nam: Thầy Kim quá khó nghĩ

    Khám phá thêm chủ đề

    VFF Việt Nam Đội nữ TP.HCM I

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận