Ngày 29.11, Công an xã Cam Hồng (Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận tin báo, lập biên bản ghi nhận vụ việc 700 con gà chết tại một trang trại trên địa bàn, nghi do bị chó tấn công.

Trước đó, ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Hiếu (60 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Cam Hồng) trình báo việc 2 con chó bất ngờ xông vào trang trại gia đình, cắn chết nhiều con gà.

Hàng trăm con gà bị chó cắn chết ẢNH: THANH LỘC

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cam Hồng đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận 700 con gà đã chết. Mỗi con gà nặng khoảng 2,3 kg, trên thân có nhiều vết thương. Cạnh đó, 2 con chó cũng đã chết.

Bà chủ trang trại 'khóc ngất' vì tiếc của ẢNH: THANH LỘC

Theo trình bày của ông Hiếu, đàn gà bị 2 con chó cắn chết. Trong lúc tìm cách cứu số gà còn lại, ông đã đánh chết cả 2 con chó.

Chủ trang trại ước tính vụ việc gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Đáng chú ý, đến thời điểm lập biên bản, ông Hiếu vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của 2 con chó.

Một trong 2 con chó bị đánh chết ẢNH: THANH LỘC

Công an xã Cam Hồng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc để làm cơ sở giải quyết.