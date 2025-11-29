Chủ trương siết đào tạo y khoa và luật: Sinh viên nói gì?

Ngành y và luật: cần chất lượng đào tạo cao hơn

Nhiều sinh viên các trường y tỏ ra ủng hộ quyết định siết chặt quy định đào tạo ngành y khoa, cho rằng đây là điều cần thiết để bảo đảm chất lượng đội ngũ y tế trong tương lai.

Trần Xuân Hương, sinh viên năm 4 ngành y khoa, Trường Y dược, Trường ĐH Trà Vinh, chia sẻ: "Mình đồng ý với chủ trương siết chặt đào tạo ngành y khoa để đảm bảo chất lượng nhân lực y tế. Ngành y đòi hỏi cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chuyên sâu và môi trường thực hành đạt chuẩn".

Việc đào tạo ngành y khoa và luật đang có nhiều ý kiến trái chiều ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cùng quan điểm, Nguyễn Tiến Hạnh, sinh viên năm 4 ngành y đa khoa, trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: "Để trở thành bác sĩ, tụi mình phải thi đầu vào rất cao, học một lượng kiến thức rất lớn. Khi việc mở ngành được quản lý chặt chẽ hơn, chất lượng đầu ra sẽ đảm bảo bác sĩ tương lai có đủ năng lực và ngành y sẽ tránh được tình trạng đào tạo tràn lan".

Nói về nghề y, Hạnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cái tâm trong y đức: "Tiêu chuẩn đào tạo khắt khe giúp sinh viên không thể học chỉ để lấy bằng. Điều này buộc chúng mình phải có đủ kiến thức, kỹ năng và đạo đức để chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất".

Nguyễn Thị Mai Hương, sinh viên năm 4 ngành luật Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng: "Ngành luật không chỉ học lý thuyết mà còn phải thực hành qua phân tích hồ sơ, mô phỏng phiên tòa, và thực tập tại các văn phòng luật sư hoặc cơ quan tố tụng. Trường chuyên đào tạo luật sẽ giúp sinh viên có nền tảng nghề nghiệp tốt hơn".

E ngại sự phân hóa trong học tập và việc làm

Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng đồng tình với đề xuất này. Một số sinh viên từ các trường đa ngành lo ngại rằng quy định mới có thể tạo ra sự phân biệt giữa sinh viên các trường, dù họ đã nỗ lực hết mình trong học tập.

Lê Tạ Hoàng Quân, sinh viên năm 4 ngành y đa khoa Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, bày tỏ: "Mình nghĩ không nên cấm hoàn toàn các trường ĐH đa ngành đào tạo bác sĩ. Điều này sẽ tạo ra khoảng cách lớn giữa sinh viên các trường. Trường mình cũng có giảng viên từ các bệnh viện và chương trình học rất vất vả. Tuy đầu vào có thể thấp hơn, nhưng chúng mình cũng học, đi trực và thi cử liên tục để theo kịp chương trình".

Nguyễn Yến Xuân, sinh viên năm 3 ngành y khoa quốc tế Trường ĐH Nam Cần Thơ, cũng cho rằng các trường đa ngành vẫn có khả năng đào tạo bác sĩ đủ tiêu chuẩn: "Bản thân mình học ở đây được tiếp thu kiến thức đầy đủ, chương trình học tại trường mình 100% bằng tiếng Anh và có sự hợp tác với các chương trình đào tạo quốc tế. Hơn nữa, trường mình cũng có bệnh viện riêng để sinh viên thực hành từ rất sớm".

Một số sinh viên khác cho rằng việc siết chặt nếu thiếu lộ trình rõ ràng sẽ gây ra sự bất an cho những sinh viên đang học tại các trường đa ngành.

Đào Huy Hoàng, sinh viên năm 4 ngành y khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: "Nếu áp dụng quy định quá cứng nhắc, tụi em thực sự lo lắng về cơ hội việc làm sau khi ra trường. Em hy vọng chính sách này sẽ đi kèm với giải pháp hỗ trợ cho sinh viên đang theo học tại các trường đa ngành, chẳng hạn như tạo thêm cơ hội thực tập và chuẩn hóa đánh giá năng lực đầu ra".

Đảm bảo công bằng trong xét điều kiện đào tạo y khoa và luật

Với sinh viên ngành luật, một số ý kiến cho rằng nên đánh giá chất lượng đào tạo dựa trên chương trình, giảng viên và điều kiện thực hành thay vì chỉ dựa vào tên gọi của trường.

Võ Thị Hà An, sinh viên năm 2 ngành luật một trường ĐH tại TP.HCM, nêu quan điểm: "Chất lượng đào tạo nằm ở chương trình học, giảng viên và điều kiện thực hành. Nếu trường đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì dù đa ngành hay chuyên ngành, em nghĩ họ vẫn nên được đào tạo".

Một ý kiến khác nhấn mạnh yếu tố công bằng trong cơ hội học tập cho các sinh viên ở vùng xa.

Phạm Thị Linh Chi, sinh viên năm 2 ngành luật, Trường ĐH Duy Tân, chia sẻ: "Không phải ai cũng có điều kiện thi vào các trường lớn hoặc chuyển lên thành phố học. Nhiều trường đa ngành ở tỉnh dạy luật tốt, giảng viên có kinh nghiệm, học phí phù hợp. Nếu bắt buộc chỉ các trường chuyên luật được đào tạo, cơ hội học tập của các bạn vùng xa sẽ bị thu hẹp".