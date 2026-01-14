Chùa Cẩm La bàn giao trẻ về gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày 14.1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến sự việc tại chùa Cẩm La (P.Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh), nhà chùa đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ trẻ em đang được chăm sóc tại đây về gia đình và Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Sư trụ trì và các trẻ em từng được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La ẢNH: N.T

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La đang chăm sóc, nuôi dưỡng tổng cộng 11 trẻ em. Trong số này, có 3 trẻ được sư trụ trì nhận làm con nuôi theo hình thức cá nhân; 1 trẻ sinh năm 2023 do thầy trụ trì đứng tên khai sinh.

Đối với 7 trẻ còn lại, việc bàn giao được thực hiện theo lộ trình cụ thể, có sự giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Trong các ngày 12 và 13.1, đã có 2 trẻ được bàn giao trực tiếp về cho gia đình. Sáng 14.1, thêm 3 trẻ tiếp tục được trao trả cho gia đình dưới sự chứng kiến của đoàn công tác Sở Y tế Quảng Ninh và UBND P.Phong Cốc.

Ngoài ra, 2 trẻ còn lại đã được đưa về Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ trẻ em được đưa về gia đình và Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định ẢNH: N.T

Cùng với việc bàn giao trẻ, các cơ quan chức năng yêu cầu chùa Cẩm La chấm dứt việc đăng tải hình ảnh, video liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội. Việc cung cấp thông tin, truyền thông về hoạt động của chùa phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, tuyệt đối không làm lộ danh tính, hình ảnh riêng tư của trẻ.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, người dân địa phương bày tỏ lo ngại khi cho rằng chùa Cẩm La nuôi dưỡng trẻ không đúng quy định. Đáng chú ý, sư trụ trì thường xuyên đăng tải các video clip sinh hoạt của trẻ em lên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Sau khi kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương khẳng định chùa Cẩm La chưa đủ điều kiện để tổ chức nuôi trẻ tập trung, đồng thời yêu cầu đưa các em về gia đình hoặc chuyển đến cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh và UBND P.Phong Cốc sau đó cũng đã có yêu cầu đối với sư trụ trì chùa Cẩm La về việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động tôn giáo, quản lý di tích và bảo vệ trẻ em; không đăng tải hình ảnh, thông tin liên quan đến trẻ em lên mạng xã hội, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực và làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Phật giáo.